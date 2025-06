Gong 96.3 bleibt Münchens Lieblingssender und wird erneut ausgezeichnet

Laut der aktuellen Funkanalyse Bayern ist Gong 96.3 weiterhin der meistgehörte Münchner Radiosender und wurde gerade mit dem Bayerischen Hörfunkpreis ausgezeichnet.

25. Juni 2025 - 12:00 Uhr

Wenn in München das Radio eingeschaltet wird, dann am liebsten Gong 96.3. Das bestätigen nun gleich zwei große Studien: Nach der Media-Analyse im Frühjahr hat jetzt auch die Funkanalyse Bayern 2025 gezeigt, dass Gong 96.3 im Stereoempfangsgebiet klarer Marktführer ist.

Was macht den Erfolg aus?

Das Erfolgsrezept ist eine Mischung, die genau auf München zugeschnitten ist: Aktuelle Nachrichten aus der Stadt, blitzschnelle Verkehrsmeldungen, präzise Wetterberichte und natürlich ein Musikprogramm, das den Geschmack der Hörerinnen und Hörer trifft. Kein anderer lokaler Sender in München wird so häufig eingeschaltet – das belegen die Zahlen. Besonders beliebt ist der Start in den Tag mit der Mike Thiel Show. Sie ist auch dieses Jahr wieder die meistgehörte Morgensendung in München – mit einer einzigartigen Mischung aus Unterhaltung, Information und einem Gespür für die Stadt und ihre Menschen.

Das gute Gefühl beim Hören

Erstmals hat die Funkanalyse Bayern auch untersucht, welcher Sender den Hörerinnen und Hörern ein besonders gutes Gefühl vermittelt. Auch hier liegt Gong 96.3 auf Platz eins – ein Beweis für die starke emotionale Bindung zwischen Sender und Stadt.

In allen wichtigen Programmkategorien geben uns die Münchnerinnen und Münchner Bestnoten. Mein Dank gilt der ganzen Redaktion. Ob Musik, lokale Infos oder Beiträge – wir geben jeden Tag alles für unsere Stadt. – freut sich Matthias Ulrich, Programmchef bei Gong 96.3

Auch Gong-Geschäftsführer Johannes Ott sieht in den konstant hohen Reichweiten einen wichtigen Erfolgsfaktor – gerade auch für Werbepartner:

Seit vielen Jahren sind wir eine verlässliche Größe in München. Das schätzen nicht nur unsere Hörerinnen und Hörer, sondern auch unsere Kunden. Reichweite ist wichtig – Verlässlichkeit ist entscheidend. – Johannes Ott (Gong-Geschäftsführer)

Krönung zu den Lokalrundfunktagen: Bayerischer Hörfunkpreis für Gong 96.3

Zusätzlich zum Reichweiten-Erfolg wurde Gong 96.3 bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg auch noch mit dem Bayerischen Hörfunkpreis ausgezeichnet – für herausragende journalistische und kreative Arbeit im Radio. Ein weiterer Beweis dafür, dass Qualität und Nähe zur Region sich auszahlen.

Gong 96.3 – Das Radio für München.

