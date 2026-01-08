AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Goldschmuck in den Aufgießnudeln: Frau versucht teure Fracht nach München zu schmuggeln

Goldschmuck in den Aufgießnudeln: Frau versucht teure Fracht nach München zu schmuggeln

Gold statt Gewürz: Der Zoll entdeckt am Münchner Flughafen Schmuck im Nudelpaket. Warum eine 23-Jährige jetzt mit einer Strafe rechnen muss.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Das Gold wurde in einer Packung Instantnudeln von den Zöllnern am Münchner Flughafen gefunden. (Symbolbild)
Das Gold wurde in einer Packung Instantnudeln von den Zöllnern am Münchner Flughafen gefunden. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Der Zoll hat am Münchner Flughafen Goldschmuck entdeckt, den eine 23-jährige Frau in Packungen mit Instantnudeln versteckt hat. Die Beamtinnen und Beamten stießen bei der Kontrolle des Reisegepäcks mit Hilfe eines Röntgengeräts auf das ungewöhnliche Schmuggelversteck, wie das Hauptzollamt München mitteilte.

Der Wert des Goldschmucks lag demnach bei rund 1.800 Euro. Die hinterzogenen Abgaben beliefen sich auf etwa 350 Euro. Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Abgaben muss sie in jedem Fall nachentrichten. Über die Höhe einer möglichen Strafe wird nun entschieden. Dabei spielt unter anderem eine Rolle, ob die Frau bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist, wie der Zoll weiter erklärte. Da es sich um ein Versteck handelte, kann die Strafe in diesem Fall auch höher ausfallen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte gerade eben / Bewertung:

    Man kann Goldschmuck auch im Winterstiefel verstecken.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Löwe_2 vor 45 Minuten / Bewertung:

    Selbst ins Knie geschossen 😀

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FredC2 vor 55 Minuten / Bewertung:

    Das heißt also, dass man Gold ganz speziell auf den Durchleuchtungsbildern erkennen kann. Oder lag es eher an der Form?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.