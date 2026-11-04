Goldraub während Konzert in der Münchner Olympiahalle

Zwischenfall bei einem Konzert von Rap-Star Don Toliver in der Münchner Olympiahalle: Unbekannte Täter rissen zwei Besuchern mitten in der Menge die Goldketten vom Hals. Ein 26-Jähriger wurde verletzt, die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und Hintergründen der Tat.

Während des Konzerts des US-Rappers Don Toliver in der Münchner Olympiahalle sind am Donnerstagabend nach Polizeiangaben zwei Fans ausgeraubt worden. Der oder die Täter hatten es auf die Goldketten der Konzertbesucher abgesehen.

Gegen 21.20 Uhr befand sich ein 26-jähriger Deutscher aus München in der Menge. Im Gedränge in der Olympiahalle trat eine bisher nicht identifizierte Person an den 26-Jährigen heran und riss ihm die Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der 26-Jährige erlitt laut Polizei leichte Verletzungen im Bereich des Halses und Nackens.

Polizei sucht weiteres Opfer

Etwa eine Stunde später kam es zu einer weiteren Tat, die von Zeugen beobachtet werden konnte. Auch hier riss ein unbekannter Täter laut Polizei einem bislang unbekannten Geschädigten dessen Goldkette vom Hals und flüchtete sofort in Richtung der Menschenmenge. Sowohl der Täter als auch der unbekannte Geschädigte konnten aktuell noch nicht ermittelt werden. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bei einem Auftritt von Don Toliver in der Olympiahalle wurden zwei Besucher ausgeraubt. (Archivbild) © IMAGO/Connor Terry

Prozess gegen Tatverdächtigen

In München waren in den vergangenen Jahren bei mehreren Konzerten in verschiedenen Hallen ähnliche Raubüberfälle verübt worden. Die Täter hatten es immer auf Goldschmuck der Fans abgesehen. Seit Anfang Oktober 2026 muss sich ein 23-Jähriger vor dem Landgericht München I verantworten. Der Vorwurf lautet: schwerer Raub, in zwei Fällen auch Körperverletzung. Der Wert der entwendeten neun Goldketten ist beträchtlich. Die Staatsanwaltschaft sprach zum Prozessauftakt von insgesamt etwa 11.000 Euro.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Rahmen des Konzerts von Don Toliver in der Olympiahalle Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit beiden Vorfällen stehen könnten? Insbesondere werden nicht nur Zeugen, sondern auch den bislang unbekannten Geschädigten der zweiten Tat bzw. weitere Personen, denen eventuell Schmuck entrissen wurde. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.