Goldankauf in München: Worauf Sie beim Verkauf achten sollten

Der Goldverkauf kann sich durchaus lohnen. Entscheidend ist neben dem aktuellen Goldwert, was Sie verkaufen und wie transparent der Ankauf erfolgt.

10. Juni 2026 - 10:51 Uhr

Ungenutzte Schätze zu Geld machen: Goldschmuck, Münzen oder Zahngold können beim Verkauf einen attraktiven Erlös bringen.

Warum sich der Goldverkauf lohnen kann

Gold liegt oft jahrelang ungenutzt in der Schublade, z.B. Ketten, einzelne Ohrringe oder geerbte Münzen. Gerade bei hohen Goldpreisen kann sich ein Verkauf lohnen. Doch nicht jedes Erbstück bringt automatisch viel Geld.

Was bestimmt den Wert?

Entscheidend sind Feingehalt und Gewicht. Reines Gold (24 Karat) ist am wertvollsten. Schmuck besteht meist aus Legierungen. Zahlen wie 333, 585 oder 750 zeigen den Goldanteil an. Je höher der Wert, desto besser der Preis.

Münzen, Schmuck oder Zahngold – was bringt das meiste Geld?

Goldmünzen und Barren sind besonders gefragt. Ihr Wert orientiert sich direkt am Goldpreis und lässt sich leicht bestimmen. Schmuck wird meist nur nach Material bewertet. Design oder Marke spielen selten eine Rolle. wird oft unterschätzt, kann Ihnen aber ebenfalls einen guten Erlös bringen – auch mit kleinen Fremdanteilen.

Goldmünzen und Barren erzielen häufig besonders attraktive Ankaufspreise. © Marien Gold

Darauf sollten Sie beim Verkauf Ihres Goldes achten

Ein seriöser Goldankauf zeichnet sich durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit aus. Dazu gehören insbesondere:

Prüfung von Zahngold, Barren usw. im Beisein des Kunden

Geeichte Waagen, die mindestens auf zwei Nachkommastellen genau wiegen

Transparente Preisgestaltung (Nennung der exakten Gewichte, Karatzahlen, Orientierung am aktuellen Börsenkurs)

Kein Verkaufsdruck

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (Ausweispflicht – Verpflichtung des Händlers, die Personalien des Verkäufers aufzunehmen)

Nachvollziehbare Quittung

Auch positive und authentische Bewertungen von unabhängige Bewertungsportalen oder Rezensionen im Internet können einen guten ersten Eindruck über die Kundenzufriedenheit und die faire Preisgestaltung eines Händlers liefern.

Lokale Anbieter als Vorteil

Die oben genannten Punkte zum seriösen Goldankauf lassen sich am sichersten im persönlichen Gespräch überprüfen. Ein lokaler Ansprechpartner vor Ort bietet hier deutliche Vorteile: Die Schätzung erfolgt transparent direkt vor Ihren Augen und Sie können den Erlös meist sofort in bar mitnehmen.

Genau auf diesen persönlichen und nachvollziehbaren Service setzt das Münchner Unternehmen . Wer beim Verkauf von Zahngold oder Erbstücken auf Nummer sicher gehen möchte, findet hier eine kompetente Beratung direkt vor Ort in München.