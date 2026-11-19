Pünktlich zum 1. Advent wird die Christkindltram wieder ihre Runden durch die Altstadt drehen. Ab 20. November können Tickets gebucht werden.

Ab 27. November 2026 dreht die Christkindltram an den Adventswochenenden wieder ihre Runden.

In München gehört sie zur Adventszeit wie Glühwein und Weihnachtsmärkte: die Christkindltram der MVG. Auch dieses Jahr wird die feierlich geschmückte Tram wieder ihre Runden durch die Münchner Altstadt drehen.

Ab Freitag, 27. November, bis Sonntag, 20. Dezember fährt die Christkindltram an allen Adventswochenenden. Eine Fahrt dauert rund 30 Minuten und startet an der Tram-Wendeschleife am Sendlinger Tor. Dort können Fahrgäste auch Glühwein, Kinderpunsch und Bratwürste kaufen, mit in die Tram nehmen und dort während der Fahrt bei weihnachtlicher Musik genießen.

Fahrt durch die Altstadt dauert rund 30 Minuten

Die Route der Christkindltram führt durch die Müllerstraße über die Rumfordstraße vorbei am Isartor und über die Thierschstraße bis zum Maxmonument. Von dort geht es dann auf die Maximilianstraße und über den Promenadeplatz bis zum Lenbachplatz. Anschließend passiert die Tram den Hauptbahnhof, um dann über die Sonnenstraße wieder zum Sendlinger Tor zu gelangen.

Die Tour der Christkindltram führt durch Münchner Altstadt. © MVG

Die Christkindltram startet alle 45 Minuten. Freitags beginnen die Fahrten um 15:30 Uhr, samstags und sonntags um 11 Uhr. Die letzten Fahrten beginnen jeweils um 19:15, sodass die letzte Tour um 20 Uhr endet.

Christkindltram: So kommt man an Tickets

Der Preis für eine Fahrt mit der Christkindltram beträgt für Erwachsene 5 Euro; Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 3 Euro. Kinder unter 6 Jahren fahren gratis mit.

Tickets können online unter gebucht werden. Restkarten für die jeweils nächste Fahrt können auch am Kiosk an der Tram-Wendeschleife gekauft werden. Zudem gibt es für jede Fahrt ein kleines Kontingent für den Vor-Ort-Verkauf.

Die Christkindltram ist bei ihm in guten Händen. © MVG

Neben der offiziellen Christkindltram werden im gesamten Advent die beiden im Design des 150-jährigen Tramjubiläums beklebten Züge weihnachtlich geschmückt und im regulären Linienbetrieb unterwegs sein.