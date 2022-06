Glückspilz gesucht! Wer ist der 600.000-Euro-Gewinner aus München?

Ein Glücksspiel-Teilnehmer hat mit einem Los insgesamt 600.000 Euro gewonnen. Dabei könnte die Siegesprämie sogar noch höher ausfallen.

München - Glückspilz gesucht! Irgendwo in München gibt es einen Menschen, der sich ab sofort zehn Jahre lang über 5.000 Euro pro Monat freuen kann!

Wenn er sich bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung als GlücksSpirale-Spielteilnehmer meldet, der bei deren Zusatzlotterie "Sieger-Chance" am Samstagabend in München mit der gezogenen Gewinnzahl 451072 einen Treffer in Gewinnklasse 2 erzielte, darf er sich also bis ins Jahr 2032 beim Blick aufs Konto als Sieger fühlen.

Gewinn muss bis Ende 2025 eingefordert werden

Dabei könnte der Betrag sogar noch höher ausfallen: "Sein/Ihre Besitzer/in hatte an LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und Sieger-Chance teilgenommen. Weil der Spielauftrag noch an der morgigen Ziehung im LOTTO 6aus49 und deren Zusatzlotterien teilnimmt, sind weitere Gewinne möglich", heißt es in einer Lotto-Mitteilung vom Dienstag. Eingesetzt hatte der Sieger oder die Sieger übrigens 25,60 Euro.

Ein bisserl Zeit bleibt aber noch: Bis Ende 2025 muss der Gewinn eingefordert werden.