Schäffler glitzern, ein Dackel leuchtet – und über Straßenlaternen strahlen Sterne, Herzen und die Türme des Doms. Es liegt ein Zauber über der Münchner Fußgängerzone. Und der ist – Überraschung! – nicht einmal teuer.

Der Oberpollinger, wie die Münchner ihn im Advent lieben: Tausende Weihnachtslichter lassen die Fassade hinterm Karlstor strahlen.

„C“ mit Geschenkschleifenschwung: Wussten Sie, dass es das Logo für den Christkindlmarkt ist, passend zum „O“ für Oktoberfest?

Alle Jahre wieder schön anzuschauen: die Fassade bei Hirmer, die mit ihrer rot-grünen Fensterdeko an einen Adventskalender erinnert.

Wie es glänzt, das Baumstriezel-Standl! Da vergisst man fast, dass die Alte-Akademie-Fassade dahinter nur Kulisse ist – vor der Dauerbaustelle.

München leuchtet – mal ganz anders. Auf den Straßenlaternen strahlen neben Sternen auch die Türme der Frauenkirche.

Eine Sterneninsel mit München-Herz: 180 solcher Laternentopper“ hat die Stadt rund um die Fußgängerzone auf Straßenlaternen montiert.

Überlebensgroß und herrlich rot und golden glitzernd: Die zwei tanzenden Schäffler mit halbrundem Lorbeerkranz stehen heuer vor der Michaelskirche in der Neuhauser Straße.

Sie meiden die Münchner Fußgängerzone im Advent, weil’s da eh nur rummelig zugeht vor lauter Weihnachtseinkäufern und Christkindlmarktgängern? Schad wär’s, denn dann verpassen Sie was. Die gute Stube der Stadt war vor Weihnachten womöglich noch nie so schön wie in diesem Jahr.

Weihnachtszeit in München: Glitzerdackel und Engelsflügel

Während andere Städte sparen bei der Adventsbeleuchtung, hat sich München ein wunderbares Glitzerkonzept ausgedacht. In der Sendlinger Straße blitzen Sterne aus Bäumen, Engelsflügel (am Sendlinger Tor) und ein überlebensgroßer Dackel (zwischen Dultstraße und Rosental) funkeln und üppig geschmückte Christbäume in Holzfässern (wie rund um die Sigi-Sommer-Statue) zaubern Weihnachtsstimmung.

Goldrauten und Sternenkronen

Vor der Michaelskirche in der Neuhauser Straße bilden zwei tanzende Schäffler mit ihrem halbrunden Lorbeerkranz ein strahlendes Tor. Herrliche Hingucker sind auch die Straßenlaternen: 85 von ihnen sind mit goldenen Rauten ummantelt, unter denen es hell herausstrahlt. 180 sind obendrein gekrönt mit Sternen, Herzerln und Domkuppeln.

Lichtspiel am Boden

Und schauen Sie mal auf Boden und Wände (wie am rosa angestrahlten Karlstor), da werden Sie überraschende Illuminationen entdecken.

Lichterzauber ab dem Nachmittag

Gegen 16 Uhr täglich springt der Lichterzauber an und leuchtet die Nacht hindurch bis etwa 8.15 Uhr. Was das an Strom kostet bis 6. Januar, wenn alles wieder abgebaut wird? "Unter 5000 Euro" heißt es bei der Stadt, weil die Lichter allesamt sparsame LEDs sind. Also: auf zum Flanierzauber. München leuchtet, wirklich.