Glitzerdackel und Herzerl-Laternen: So schön funkelt die Münchner Innenstadt
Sie meiden die Münchner Fußgängerzone im Advent, weil’s da eh nur rummelig zugeht vor lauter Weihnachtseinkäufern und Christkindlmarktgängern? Schad wär’s, denn dann verpassen Sie was. Die gute Stube der Stadt war vor Weihnachten womöglich noch nie so schön wie in diesem Jahr.
Weihnachtszeit in München: Glitzerdackel und Engelsflügel
Während andere Städte sparen bei der Adventsbeleuchtung, hat sich München ein wunderbares Glitzerkonzept ausgedacht. In der Sendlinger Straße blitzen Sterne aus Bäumen, Engelsflügel (am Sendlinger Tor) und ein überlebensgroßer Dackel (zwischen Dultstraße und Rosental) funkeln und üppig geschmückte Christbäume in Holzfässern (wie rund um die Sigi-Sommer-Statue) zaubern Weihnachtsstimmung.
Goldrauten und Sternenkronen
Vor der Michaelskirche in der Neuhauser Straße bilden zwei tanzende Schäffler mit ihrem halbrunden Lorbeerkranz ein strahlendes Tor. Herrliche Hingucker sind auch die Straßenlaternen: 85 von ihnen sind mit goldenen Rauten ummantelt, unter denen es hell herausstrahlt. 180 sind obendrein gekrönt mit Sternen, Herzerln und Domkuppeln.
Lichtspiel am Boden
Und schauen Sie mal auf Boden und Wände (wie am rosa angestrahlten Karlstor), da werden Sie überraschende Illuminationen entdecken.
Lichterzauber ab dem Nachmittag
Gegen 16 Uhr täglich springt der Lichterzauber an und leuchtet die Nacht hindurch bis etwa 8.15 Uhr. Was das an Strom kostet bis 6. Januar, wenn alles wieder abgebaut wird? "Unter 5000 Euro" heißt es bei der Stadt, weil die Lichter allesamt sparsame LEDs sind. Also: auf zum Flanierzauber. München leuchtet, wirklich.
- Themen:
- Sendlinger Tor
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen