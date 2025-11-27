Gleisarbeiten an der U-Bahn: Diese Linie ist betroffen

In der kommenden Woche gibt es Gleisarbeiten auf der Linie U6. Davon ist auch der reguläre Fahrbetrieb betroffen.

Auf der Linie U6 kommt es in der kommenden Woche zu Gleisarbeiten mit einem Fräszug. (Archivbild)

In der kommenden Woche kommt es auf dem südlichen Abschnitt der Linie U6 zu Gleisarbeiten. In den Nächten von Sonntag auf Montag (30.11. auf 1.12.) bis Donnerstag auf Freitag (4. auf 5.12.) kommt in den Nachtstunden ein Fräszug zum Einsatz, der die Schienen bearbeitet.

Durch diese Maßnahme wird die U6 in diesen Nächten jeweils von ca. 22.30 Uhr bis Betriebsschluss in zwei Abschnitte geteilt.

Garching-Forschungszentrum/Fröttmaning – Sendlinger Tor im 10-Minuten-Takt

Implerstraße – Klinikum Großhadern im 20-Minuten-Takt

Im Abschnitt Sendlinger Tor und Implerstraße fährt die Linie U3 im ganz regulären Takt. Die U6 kann in diesem Bereich aus betrieblichen Gründen nicht fahren.

Im Abschnitt Westpark – Klinikum Großhadern fahren die Züge in alle Richtungen von Gleis 2 ab.

In der darauffolgenden Woche wird der Fräszug noch im nördlichen Abschnitt der U6 unterwegs sein. Im neuen Jahr dann auf den Linien U2, U3 und U6.