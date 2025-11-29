AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Gleisarbeiten an der U-Bahn: Diese Linie ist Anfang Dezember betroffen

Gleisarbeiten an der U-Bahn: Diese Linie ist Anfang Dezember betroffen

In der kommenden Woche gibt es Gleisarbeiten auf der Linie U6. Davon ist auch der reguläre Fahrbetrieb betroffen.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Auf der Linie U6 kommt es in der kommenden Woche zu Gleisarbeiten mit einem Fräszug. (Archivbild)
Auf der Linie U6 kommt es in der kommenden Woche zu Gleisarbeiten mit einem Fräszug. (Archivbild) © Felix Müller

In der kommenden Woche kommt es auf dem südlichen Abschnitt der Linie U6 zu Gleisarbeiten. In den Nächten von Sonntag auf Montag (30.11. auf 1.12.) bis Donnerstag auf Freitag (4. auf 5.12.) kommt in den Nachtstunden ein Fräszug zum Einsatz, der die Schienen bearbeitet.

Durch diese Maßnahme wird die U6 in diesen Nächten jeweils von ca. 22.30 Uhr bis Betriebsschluss in zwei Abschnitte geteilt.

Im Abschnitt Sendlinger Tor und Implerstraße fährt die Linie U3 im ganz regulären Takt. Die U6 kann in diesem Bereich aus betrieblichen Gründen nicht fahren.

Im Abschnitt Westpark – Klinikum Großhadern fahren die Züge in alle Richtungen von Gleis 2 ab.

In der darauffolgenden Woche wird der Fräszug noch im nördlichen Abschnitt der U6 unterwegs sein. Im neuen Jahr dann auf den Linien U2, U3 und U6.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.