Gleisarbeiten an der U-Bahn: Diese Linie ist ab Sonntag davon betroffen

In der kommenden Woche gibt es Gleisarbeiten auf der Linie U2. Davon ist auch der reguläre Fahrbetrieb betroffen.

Auf der Linie U2 kommt es in der kommenden Woche zu Gleisarbeiten. (Symbolfoto)

Auf der Linie U2 kommt es in der nächsten Wochen zu Beeinträchtigungen im Fahrplanablauf. Zwischen den Haltestellen Hasenbergl und Milbertshofen werden die Schienen bearbeitet.

Schienenarbeiten auf der Linie U2

Für die Instandhaltung kommt in den Abend- und Nachtstunden von Sonntag auf Montag, 18./19. Januar bis Donnerstag auf Freitag, 22./23. Januar ein Fräszug zum Einsatz. In diesen Nächten wird die U2 jeweils von ca. 22:30 Uhr bis Betriebsschluss in zwei Abschnitte geteilt:

Feldmoching – Scheidplatz im 20-Minuten-Takt

Scheidplatz – Messestadt Ost im 10-Minuten-Takt

Am Scheidplatz ist zur Weiterfahrt ein Umstieg über das Zwischengeschoss notwendig. An den Bahnhöfen Hasenbergl, Dülferstraße, Am Hart, Harthof, Frankfurter Ring, Milbertshofen und Hohenzollernplatz fahren die Züge in alle Richtungen vom selben Gleis ab.

Der Fräszug wird in der kommenden Woche noch auf den Linien U3 und U6 sowie auf der U2 im Abschnitt Hohenzollernstraße - Königsplatz unterwegs sein.