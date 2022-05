Gleich zwei Mal: Falsche Polizisten rauben Senioren in München aus

Mit falscher Uniform haben Räuber sich als Polizisten ausgegeben und Senioren zu Hause bestohlen. Die Polizei sucht Hinweise und Zeugen.

München - Mit einer fiesen Masche haben sich falsche Polizisten Zugang zu den Wohnungen zweier Senioren verschafft und diese nichts ahnend ausgeraubt. Die Polizei warnt vor diesem Trick, mit dem gutgläubige Bürger übertölpelt werden und gibt Tipps, die es zu beachten gilt.

Freitag: Zwei falsche Polizisten in Schwabing

Am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr sprachen zwei Männer eine über 90-jährige Frau vor ihrer Wohnung am Bonner Platz in Schwabing an und sagten, sie seien Polizisten. Sie gaben an, es sei bereits in mehrere Wohnungen im Haus eingebrochen worden und sie müssten überprüfen, ob das bei ihr auch passiert sei.

Dann läuft es so: Einer lenkt das Opfer ab und lässt sich durch die Wohnung führen. Währenddessen durchsucht der Zweite im Bunde die Wohnung, um einen Einbruch zu fingieren. So können sie im Gespräch alle Orte ausmachen, wo Wertgegenstände sind und diese ausräumen.

Die beiden falschen Polizisten in Schwabing haben so Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet.

Erst später hat die 90-Jährige ihrer Nachbarin davon erzählt und die rief die Polizei. Diese sucht jetzt die beiden falschen Polizisten:

Täter 1: Männlich, 45, ca. 165cm groß, kräftig, bayerischer Dialekt, helle Haut, glatte Haare, trug ein graues Sakko.

Täter 2: Männlich, ca. 170cm groß.

Donnerstag: Zwei Räuber in Fake-Uniform bestehlen Seniorin

Der zweite, ganz ähnlich abgelaufene Fall passierte tags zuvor gegen 14.30 Uhr im Bereich Tegernseer Landstraße, Grünwalder Straße und U-Bahnhof Wettersteinplatz. Zwei Männer in Fake-Polizeiuniform (blaue Hose, blaue Jacke, Namensschild und weiße Handschuhe) sprachen eine 70-jährige Frau vor ihrem Mehrfamilienhaus an. Sie sagten, bei ihr sei eingebrochen worden und gingen mit ihr in die Wohnung.

Dort teilten sie sich rasch auf und sorgten für Unordnung, als die Frau dies nicht mitbekam. Gleichzeitig stahlen sie Schmuck und Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Dann gab die Frau den Räubern ihre Geldverstecke preis. Kurze Zeit später verließen sie die Wohnung wieder – mit dem Bargeld und dem gestohlenen Schmuck und Gold.

Die Polizei sucht die beiden Täter, die beide so beschrieben werden: Männlich, ca. 170cm groß, korpulent, kurze Haare, mit Fake-Uniform wie oben beschrieben.

Wer am Donnerstag oder am Freitag an den angegebenen Orten etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Komissariat 65 der Polizei (oder bei jeder anderen Dienststelle) zu melden: 089/2910-0.

Wie entlarve ich falsche Polizisten?

Ein paar grundsätzliche Regeln gilt es zu beachten, dann kann man falsche Polizisten schnell entlarven: Polizisten in Zivil (wie im ersten Fall) legitimieren sich immer mit ihrem Dienstausweis. Falsche Beamte sagen oft, es sei in der Nähe eingebrochen worden und sie müssten Geld- und Schmuckverstecke sehen – mit einem kurzen Anruf unter 110 kann man sich vergewissern, ob es echte Polizeibeamten sind. Am besten, bevor sie in die Wohnung gelassen werden. Die Polizei bittet Bürger außerdem niemals, ihre Wertsachen oder Geld auszuhändigen.