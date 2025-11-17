AZ-Plus
  • Glatteis, Schnee und zapfige Minusgrade: Wetterwende in Bayern und München

Glatteis, Schnee und zapfige Minusgrade: Wetterwende in Bayern und München

Mit dem Wochenbeginn werden im Freistaat die ersten Schneeflocken erwartet. Auch in tieferen Lagen können Flocken fallen. Ob sich die Münchner schon zum Wochenstart auf die weißen Eiskristalle freuen können?
AZ/ dpa |
Spaziergänger laufen vor dem Monopteros durch den verschneiten Englischen Garten.
In Bayern können heute auch abseits der Berge die ersten Schneeflocken fallen. Vereinzelt fallen Flocken oder Graupel bis zu einer Höhe von rund 400 Metern in Unterfranken. Oberhalb von 600 Meter ist laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verbreitet mit leichtem Schneefall zu rechnen. Im südlichen Alpenvorland können dann etwa ein bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Auch in den Hochlagen des Bayerwaldes rechnen die Wetterexperten mit Schnee. Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte zwischen 3 Grad in Hochfranken und 10 Grad im östlichen Alpenvorland. 

Ob die Münchner sich heute schon auf Schnee freuen können, ist noch nicht ganz klar. Montag startet mit einer Restwärme vom Wochenende von 9 Grad und Regen. Die Temperaturen sinken allerdings rapide bis 17 Uhr bereits auf gerade einmal 3 Grad ab, in der Nacht wird es mit –1 Grad frostig.  Regen könnte sich ab dem späten Nachmittag schon in Schnee verwandeln.  

Glätte in der Nacht

Autofahrer müssen am Dienstagmorgen wieder vorsichtiger unterwegs sein: In der Nacht sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt auf 0 bis –4 Grad ab. Wegen des Schnees und überfrierender Nässe kann es verbreitet glatt werden. 

Bis zu einer Höhe von 400 Metern können einzelne Schneeflocken fallen. (Symbolbild)
Am Dienstag scheint vor allem in Schwaben und Oberbayern verbreitet die Sonne. Es werden Höchstwerte zwischen 1 und 7 Grad vorausgesagt. In München wird es freundlich, aber bei gerade einmal 3 Grad Höchsttemperatur. Lediglich im nördlichen Franken könnten einzelne Regentropfen oder Schneeflocken fallen. In der Nacht wird es noch kälter: Die Temperaturen fallen auf 0 bis –8 Grad. Besonders kalt wird es in den Tälern von Alpen und Bayerwald.

Schnee in München ab Donnerstag

Ein länger andauerndes Wintergefühl mit Schnee könnte München in der zweiten Wochenhälfte erreichen. Bei maximal 3 Grad Höchsttemperatur soll es ab Donnerstag schneien – und zwar bis einschließlich Samstag. Am Wochenende können sogar Werte von bis zu minus 5 Grad erreicht werden. 

  • Ali Kante vor 35 Minuten / Bewertung:

    Verdammter Klimawandel, ich wollte jetzt im November nochmal an einen See zum Baden fahren. Zefix...

  • FRUSTI13 vor 20 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Ali Kante

    Na, das hätten Sie mal letzten Donnerstag tun sollen. Fast 20 Grad am Ammersee, abends um 18.00 Uhr!

  • Gelegenheitsleserin vor einer Stunde / Bewertung:

    Da haben die Kommentatoren wohl nur die Überschrift und nicht den Artikel gelesen. Anders sind die unsinnigen Kommentare nicht zu erklären.

