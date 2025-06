Glaskuppel hält nicht stand: 20-Jähriger stürzt beim Rauchen von Hoteldach

Ein 20-Jähriger stürzt durch das Vordach eines Hotels in Aschheim. Dabei zieht er sich schwere Verletzungen am Rücken und am Kopf zu.

Ein 20-jähriger Musiker stürzt beim Rauchen durch ein Hoteldach und verletzt sich dabei schwer. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Am Samstagmorgen hat sich ein 20-Jähriger bei einem vier Meter tiefen Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Im Polizeibericht heißt es, dass der Mann, ein US-amerikanischer Musikstudent, der mit einem Ensemble derzeit in Europa auf Tournee ist, gegen 1 Uhr eine Zigarette rauchen wollte. Dafür stieg er durch das Fenster seines Hotelzimmers in Aschheim auf das Vordach und setzte sich auf eine Glaskuppel. Das Plexiglas konnte allerdings das Gewicht es Mannes nicht halten und gab nach. Der Musiker, aus dem US-Bundesstaat New York, stürzte vier Meter in die Tiefe, landete mitten in der Hotellobby und blieb dann bewusstlos auf dem harten Steinboden liegen. Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden Mann bricht beim Rauchen durch Hoteldach – schwere Verletzungen Zeugen des Unfalls verständigten den Notruf, der alarmierte Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen mit schweren Rücken- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Für mehrere Personen, die das Unglück von der Hotellobby aus mitbekamen, wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert. Vor Ort wurden Spuren gesichert, aber nach ersten polizeilichen Ermittlungen gibt es bei dem Unfall keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.