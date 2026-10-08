Gigantische Orgel in München wird abgebaut und eingelagert: "Kommt nur selten vor in unserem Handwerk"

1985 wurde die Orgel in der Philharmonie eingeweiht. Aufgrund der Sanierungsarbeiten muss sie nun abgebaut und eingelagert werden. Eine Mammutaufgabe, nicht nur wegen des Gewichts.

Majestätisch schwebt die Orgel in der Philharmonie. Doch nun wird sie abgebaut und einige Jahre eingelagert.

Majestätisch sieht sie aus, die Orgel in der Philharmonie des Gasteig. Beinahe wirkt es so, als würde sie schweben, leicht wie eine Feder. Doch diese Feder wiegt 40 Tonnen, ist zwölf Meter breit, zwölf Meter hoch, sechs Meter tief und mit 6006 einzelnen Orgelpfeifen bestückt – die größte Konzertsaalorgel Münchens.

Der Bonner Orgelbauer Hans Gerd Klais hat sie extra für die Münchner Philharmonie gebaut. 1985 wurde sie beim Eröffnungskonzert mit Star-Dirigent Sergiu Celibidache eingeweiht. Zuletzt wurden ihr im Juli 2021 bei einem Orgelmarathon mit sechs Organisten Töne entlockt.

Drei Monate später wurde der Gasteig für den Publikumsverkehr wegen einer geplanten Sanierung geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für Silvester 2034 geplant. Und nun ist die Zeit gekommen, die Orgel in der Philharmonie vorsichtig abzubauen und einige Jahre einzulagern, ohne dass das Musikinstrument dabei Schaden nimmt.

Orgel wird abgebaut und für einige Jahre eingelagert

Ab Mitte Oktober stellt sich Philipp Klais, Geschäftsführer der Firma Johannes Klais Orgelbau und Urenkel des Firmengründers, dieser Mammutaufgabe. 1985 durfte Klais seinen Vater zur Einweihung im Gasteig begleiten, jetzt ist er es, der den Umzug der Orgel organisiert, ein eher seltener Vorgang.

40 Tonnen schwer, zwölf Meter breit, zwölf Meter hoch, sechs Meter tief und mit 6006 einzelnen Orgelpfeifen bestückt. Die Orgel in der Münchner Philharmonie ist wahrlich kein Leichtgewicht. © Gasteig

"Eine Orgel zieht in der Regel nicht um. Orgeln verbleiben oftmals über Jahrhunderte an ihrem Standort", sagt Klais. "Alles wieder auszubauen, einzulagern und wieder einzubauen, das kommt nur selten vor in unserem Handwerk."

Auch die Lagerung ist nicht ganz einfach

Und es gibt jede Menge abzubauen, denn die Orgel ist sehr viel größer, als man vom Konzertsaal sehen kann. Zu ihr gehören zwei große Spieltische, mehrere Kilometer Holzleisten als Verbindungen zwischen Tasten und Ventilen, Windkanäle, Windladen und unzählige andere Elemente. Die längste der 6006 Orgelpfeifen misst knapp elf Meter, die kleinste nur wenige Millimeter.

Einer der beiden Spieltische der Philharmonie-Orgel. © Gasteig

Doch nicht nur der Abbau, auch die jahrelange Lagerung ist alles andere als unproblematisch. "Die Pfeifen müssten eigentlich senkrecht stehen, was in einem Lager-Container gar nicht möglich ist. Deswegen müssen sie extrem sorgfältig verpackt werden", erklärt Klais. Um Schimmelbildung zu vermeiden und zu verhindern, dass sich Ungeziefer einnistet, müssen die Klimabedingungen passen und diese dauerhaft überwacht werden.

Das Unterfangen ist sicherlich alles andere als günstig, wäre es da nicht einfacher und kostengünstiger, eine neue Orgel zu entwerfen und zu bauen? "Ein neues Instrument für solch einen Saal zu bauen, wäre viel, viel teurer", klärt Klais auf.

Orgel wird für den Wiedereinbau modifiziert

Doch 1:1 wird die Orgel nach der vollendeten Gasteig-Sanierung nicht wieder eingebaut. "Eine Orgel wird stets für einen bestimmten Raum gebaut. Wenn sich der Raum verändert, muss sich auch das Instrument ändern, um ihn wieder ideal mit Klang zu füllen", so Klais.

Bis es soweit ist, wird es noch einige Jahre dauern. Da eine Orgel nur in staubfreiem Raum und bei absoluter Stille endgültig perfektioniert werden kann, ist dieser Akt immer der letzte, bevor sich die Türen eines Konzertsaals öffnen.

Wenn die "neue" Orgel in der Philharmonie in ein paar Jahren wieder eingeweiht wird, ist Philipp Klais bei diesem besonderen Moment ein zweites Mal dabei.