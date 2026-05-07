Die Münchner können Giesinger Bräu bereits in Stehausschänken genießen. Nun soll der erste in Augsburg eröffnen. Aber auch in München sind neue Standorte geplant. Der AZ erzählt Gründer Steffen Marx, was er noch vorhat.

Noch frönt Steffen Marx der Liebe zum Bier nur in München – hier vor dem Stehausschank Maxvorstadt. Doch er will expandieren.

Mitte April hatte erst der Stehausschank am Rotkreuzplatz in Neuhausen geöffnet. Jetzt geht Giesinger Bräu mit seinem Konzept erstmals an Standorte außerhalb Münchens an den Start.

Giesinger Bräu unterhält in München und Umgebung aktuell neun Stehausschänke

"Ein Stehausschank funktioniert am besten, wenn die Menschen unser Bier bereits kennen oder es vor Ort auch kaufen können. Ausschank und Handel gehören für uns zusammen. Deshalb schauen wir uns neue Städte sehr genau an", wird Steffen Marx, Gründer und Geschäftsführer der Münchner Brauerei in der Mitteilung zitiert.

Aktuell gibt es in München und Umgebung neun Stehausschänke – mit Augsburg und Haar folgen jetzt "besondere Meilensteine", heißt es: Der Stehausschank in Haar (Landkreis München, Münchener Straße 32, ehemals Ruffs Burger) hat seit dem 15. April geöffnet, in Augsburg (Maximilianstraße 49, aktuell noch Café Bricks) geht es vermutlich am 1. Juli los.

Weitere Standorte? Ein paar Orte hat Marx im Visier

Im Gespräch mit der AZ erklärt Marx, warum Augsburg der nächste logische Schritt ist. "Die Stadt passt perfekt zu unserer Strategie, das Bier im Umkreis von 80 bis 100 Kilometern um München bekannt zu machen. Die Augsburger kennen uns. Wir haben also eine Fanbase und verkaufen auch jetzt schon in zahlreichen Getränkemärkten unser Bier."

Auch die hohe Pendlerzahl von Augsburg nach München biete eine gute Ausgangslage. "Augsburg ist gerade auch für Familien ein attraktives Pflaster und auch die Bierliebhaber darunter wollen wir ansprechen", sagt Marx. Und fügt augenzwinkernd hinzu: "Damit der Familienvater auch mal pünktlich heim kommt und nicht bei uns in München in der Stehausschänke steht, kann er ab Juli endlich auch in Augsburg unser Bier genießen."

Giesinger Bräu eröffnete kürzlich zwei neue Stehausschänke in München und Umgebung (hier der Stehausschank Viktualienmarkt) und geht mit dem Start in Augsburg erstmals über den Großraum München hinaus. © Markus Mühlbauer/Giesinger Bräu

Auf die Frage, ob noch mit weiteren Neueröffnungen in Augsburg zurechnen sei, gibt er eine klare Antwort. "Mit weiteren Filialen in Augsburg ist nicht zu rechnen, dafür dürfen sich aber die Würzburger freuen." Mehr will der beliebte Brauer aber vorerst nicht dazu sagen. Klar ist aber: Steffen Marx will die Marke vorantreiben. Giesinger Bräu prüft weitere Möglichkeiten in München, Bayern sowie perspektivisch auch in weiteren Städten Deutschlands.

Marx: "Diese Nähe ist für uns enorm wichtig"

Können die Münchner also auch in anderen Stadtteilen bald Giesinger im Stehausschank trinken? Auf Nachfrage nennt Marx den Standort Pasing. Konkreteres kann ihm die AZ nicht entlocken.

Steffen Marx mit seinem Giesinger Bräu. Seine Brauerei hat bereits neun Stehausschänken in München. © Giesinger Bräu

Mit den Stehausschänken interpretiere man eine traditionsreiche Münchner Form des Bierausschanks zeitgemäß neu, heißt es in der Mitteilung zu Augsburg weiter. Entscheidend seien dabei "zentrale urbane Lagen", eine passende Nachbarschaft, wirtschaftliche Tragfähigkeit und eine gute regionale Versorgung mit Giesinger Bier. Neue Standorte außerhalb Münchens kämen in erster Linie dort infrage, wo Giesinger Bräu bereits im Handel präsent sei oder verlässlich verfügbar gemacht werden könne.

Steffen Marx: "Unsere Stehausschänke sind ein Weg, Giesinger dorthin zu bringen, wo das Leben stattfindet – auf Plätzen, an Ecken, in gewachsenen Viertel. Dort kommen wir direkt mit den Leuten ins Gespräch. Diese Nähe ist für uns als Brauerei zum Anfassen enorm wichtig."

Hinweis: Stehausschank Haar, Münchener Straße 32, 85540 Haar, Öffnungszeiten: Mo-Do 17 Uhr bis 23 Uhr, Fr/Sa 12 Uhr bis 0 Uhr, So 17 Uhr bis 23 Uhr