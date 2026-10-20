Giesinger Bräu ersteigert virales Wiesn-Gemälde
Ein Mann in Tracht liegt schlafend auf einer Gitterbank im U-Bahnhof Max-Weber-Platz. Sein linkes Bein und sein linker Arm hängen seitlich hinab, die rechte Hand liegt auf seinem Bierbauch, der unter den geöffneten Knöpfen seines weißen Hemdes hervorblitzt.
Eine TikTok-Nutzerin hat den unbekannten Mann gefilmt und das Video auf der Plattform hochgeladen. Mittlerweile hat es über 270.000 Aufrufe.
Vom Schnappschuss zum Ölgemälde
Die Hobbykünstlerin Lilly Wiedemann fühlte sich von diesem Motiv inspiriert und griff zum Pinsel. In Öl gemalt hielt sie die Oktoberfest-Szene fest, auf Social Media ging ihr Gemälde "Schlafender Mann in Lederhose" ebenfalls viral.
Nun hat das Bild eine neue Heimat gefunden: Giesinger Bräu ersteigerte das Kunstwerk für 3010 Euro auf eBay. Vergangene Woche übergab die Künstlerin das Gemälde persönlich an Brauereigründer Steffen Marx.
"Das Bild ist einfach großartig. Es erzählt eine typisch Münchner Geschichte, hat jede Menge Humor und ist dabei auch noch richtig gut gemalt. Als wir es gesehen haben, war für uns klar: Das würde hervorragend zu uns passen", sagt Giesinger-Gründer Steffen Marx. "Dass wir mit dem Kauf gleichzeitig eine junge Künstlerin aus der Region unterstützen können, macht die Sache noch schöner."
Künftig soll das Gemälde einen Ehrenplatz bei Giesinger Bräu erhalten und auch für Besucher der Brauerei, im Stüberl sowie in den Stehausschänken zu sehen sein. Das Bild ist zusätzlich im Webshop vom Giesinger Bräu als hochwertiger Druck erhältlich.
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