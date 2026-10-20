Giesinger Bräu ersteigert virales Wiesn-Gemälde 

Ein schlafender Wiesn-Besucher auf einer U-Bahn-Bank wird erst zum TikTok-Hit, dann zum Ölgemälde – und landet schließlich bei Giesinger Bräu. Die Münchner Brauerei ersteigert das virale Kunstwerk für 3.010 Euro und gibt ihm nun einen Ehrenplatz.

Brauereigründer Steffen Marx und Künstlerin Lilly Wiedeman präsentieren das Ölbild "Schlafender Mann in Lederhose", das Giesinger Bräu für 3.010 Euro ersteigert hat.

Ein Mann in Tracht liegt schlafend auf einer Gitterbank im U-Bahnhof Max-Weber-Platz. Sein linkes Bein und sein linker Arm hängen seitlich hinab, die rechte Hand liegt auf seinem Bierbauch, der unter den geöffneten Knöpfen seines weißen Hemdes hervorblitzt.

Eine TikTok-Nutzerin hat den unbekannten Mann gefilmt und das Video auf der Plattform hochgeladen. Mittlerweile hat es über 270.000 Aufrufe.

Vom Schnappschuss zum Ölgemälde

Die Hobbykünstlerin Lilly Wiedemann fühlte sich von diesem Motiv inspiriert und griff zum Pinsel. In Öl gemalt hielt sie die Oktoberfest-Szene fest, auf Social Media ging ihr Gemälde "Schlafender Mann in Lederhose" ebenfalls viral.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter TikTok über den Consent-Anbieter verweigert

Nun hat das Bild eine neue Heimat gefunden: Giesinger Bräu ersteigerte das Kunstwerk für 3010 Euro auf eBay. Vergangene Woche übergab die Künstlerin das Gemälde persönlich an Brauereigründer Steffen Marx.

Das Gemälde "Schlafender Mann in Lederhose" von Lilly Wiedemann zeigt einen erschöpften Wiesn-Besucher auf einer Bank im U-Bahnhof Max-Weber-Platz – und hängt nun im Giesinger Bräu. © Giesinger Bräu

"Das Bild ist einfach großartig. Es erzählt eine typisch Münchner Geschichte, hat jede Menge Humor und ist dabei auch noch richtig gut gemalt. Als wir es gesehen haben, war für uns klar: Das würde hervorragend zu uns passen", sagt Giesinger-Gründer Steffen Marx. "Dass wir mit dem Kauf gleichzeitig eine junge Künstlerin aus der Region unterstützen können, macht die Sache noch schöner."

Künftig soll das Gemälde einen Ehrenplatz bei Giesinger Bräu erhalten und auch für Besucher der Brauerei, im Stüberl sowie in den Stehausschänken zu sehen sein. Das Bild ist zusätzlich im Webshop vom Giesinger Bräu als hochwertiger Druck erhältlich.