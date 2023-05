Giesing: Mann schlägt nach Diskussion auf Taxifahrer ein

Am Abend des 23. April kam es in München-Giesing zwischen einem Taxifahrer und seinen beiden Gästen zu einer Auseinandersetzung. Einer der beiden schlug auf den Mann ein und musste von seinem Begleiter sowie einem Zeugen zurückgehalten werden.

Am Sonntag, 23. April, kam es in Giesing zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und seinen zwei Fahrgästen.

Giesing - Am Sonntag, 23. April, nahm ein 43-jähriger Taxifahrer zwei Männer am Münchner Bahnhof Giesing mit. Während der Fahrt begannen die beiden, sich fremdenfeindlich gegenüber des deutschen, in Afghanistan geborenen, Taxifahrers zu äußern.

Im Anschluss kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die darin gipfelte, dass einer der Männer dem Taxifahrer gegen den Kopf schlug.

Begleiter und unbekannter Zeuge versuchten, Täter zurückzuhalten

Daraufhin hielt dieser sein Fahrzeug an. Alle drei stiegen aus. Die Handgreiflichkeiten setzten sich fort, während der Begleiter und ein unbeteiligter Zeuge versuchten, den Täter zurückzuhalten und zu beruhigen.

Die Polizei wurde benachrichtigt. Bis dahin waren die beiden Männer sowie der Zeuge bereits verschwunden. Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Polizei fahndet nach zwei Verdächtigen

Von der Polizei wird der Täter als ungefähr 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben, mit stämmigem, osteuropäischem Erscheinungsbild und kurzem, dunkelblondem Haar. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen und einen dunklen Rucksack dabei gehabt haben.

Sein Begleiter soll in etwa fünf Jahre jünger gewesen sein, 1,80 Meter groß, mit heller Hautfarbe, längerem dunkelblondem Haar. Getragen haben soll er eine knielange Winterjacke.

Hoffnung auf Aussage des unbekannten Zeugen

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder sich zum Zeitpunkt der Tat, dem 23. April, gegen 19:45 Uhr im Bereich Giesinger Berg/Martin-Luther-Straße befanden, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, zu melden.

Das gelte insbesondere für den unbekannten Zeugen.