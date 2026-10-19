Gewinnen Sie den Familien-Test: Magischer Ausflug mit BYD

Einsteigen, losfahren, gemeinsam entdecken: Beim Familien-Test der AZ-Aktion "Teste deinen BYD" wartet ein Ausflug in die Swarovski Kristallwelten nach Tirol. Gemeinsam mit Häusler und BYD verlost die Abendzeitung ein Erlebnis für Familien, bei dem moderne Mobilität und ein besonderer Tagesausflug zusammenkommen.

19. Oktober 2026 - 11:24 Uhr

Das passende Fahrzeug für den Familien-Test kommt von Häusler: der BYD SEAL U DM-i.

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In den Swarovski Kristallwelten treffen faszinierende Wunderkammern auf einen weitläufigen Park voller Entdeckungen. Kinder können Spielturm, Spielplatz, Labyrinth und Karussell erobern, während die ganze Familie zwischen Kunst, Natur und funkelnden Momenten immer wieder Neues entdeckt. Zu gewinnen gibt es das Kristall-Erlebnispaket für die ganze Familie im Wert von 264 Euro. Neben dem Tageseintritt erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner einen Kristall mit individueller Gravur sowie ein kostenloses Getränk in der VIP-Lounge.

Gemeinsam lachen, gemeinsam entdecken: Ein Tag, an den man sich gern erinnert. © Swarovski Kristallwelten

Das passende Fahrzeug für den Familien-Test kommt von Häusler: der BYD SEAL U DM-i. Das geräumige SUV bietet viel Platz für Passagiere und Gepäck und eignet sich damit besonders für Familienausflüge. Es verbindet elektrisches Fahren im Alltag mit Flexibilität auf längeren Strecken. Mit bis zu 125 Kilometern elektrischer Reichweite, bis zu 1.125 Kilometern kombinierter Reichweite und bis zu 1.440 Litern Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen bringt der SEAL U DM-i genau das mit, was Familien unterwegs brauchen: Raum, Komfort und Reichweite.

Vor dem Start gibt es bei Häusler eine kurze Einweisung, damit die Familie das Fahrzeug entspannt kennenlernen kann.

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Wer den Familien-Test gewinnen möchte, kann sich bis 08. November 2026 direkt über das Formular auf dieser Seite bewerben. Einfach kurz begründen: Warum möchten Sie den BYD-Familien-Test gewinnen und den BYD SEAL U DM-i kennenlernen?

Der BYD SEAL U DM-i: geräumig, flexibel und bereit für den Familienausflug. © Häusler/BYD

BYD SEAL U DM-i: Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 14,4 - 12,1 kWh/100 km plus 3,2-1,5 l/100 km; Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 7,1-5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 71-35 g/km; CO₂-Emissionen kombiniert bei entladener Batterie: 161-126 g/km; CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B; CO₂-Klasse bei entladener Batterie: F-D. Elektrische Reichweite (WLTP): 70 bis 125 km; kombinierte Reichweite (WLTP): 870 bis 1.125 km. (Werte nach WLTP*)