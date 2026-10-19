Gewinnen Sie den Berge-Test: Wellness-Auszeit im Allgäu
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Ziel des Berge-Tests ist das Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang. Dort verbinden sich Bergblick, Wellness, historische Räume und persönliche Gastfreundschaft zu einer besonderen Atmosphäre. Zu gewinnen gibt es zwei Übernachtungen für zwei Personen im Vier-Sterne-Hotel Prinz-Luitpold-Bad inklusive ¾-Verwöhnpension, Nutzung der großzügigen Wellnesslandschaft sowie einer 25-minütigen Aromaölmassage für zwei Personen. Der Gesamtwert liegt bei ca. 850 Euro.
Für die Fahrt stellt Häusler den passenden BYD bereit: den BYD ATTO 3 EVO. Der vollelektrische Kompakt-SUV eignet sich ideal für eine Auszeit in den Bergen. Er bietet bis zu 510 Kilometer elektrische Reichweite, viel Platz für Gepäck und Freizeit sowie komfortable Ausstattung für längere Strecken. Dazu kommen unter anderem ein großzügiger Kofferraum sowie DC-Schnellladen von 10 auf 80 Prozent in 25 Minuten – praktische Eigenschaften, wenn aus einer Probefahrt ein Kurzurlaub wird.
Vor dem Start erhalten die Gewinnerinnen oder Gewinner bei Häusler eine kurze Einweisung in das Fahrzeug. Danach kann die Fahrt Richtung Allgäu entspannt beginnen.
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Wer den Berge-Test gewinnen möchte, kann sich bis 08. November 2026 direkt über das Formular auf dieser Seite bewerben. Einfach das Erlebnis auswählen und kurz begründen: Warum möchten Sie den BYD-Berge-Test gewinnen und den BYD ATTO 3 EVO kennenlernen?
BYD ATTO 3 EVO: Stromverbrauch kombiniert: 17,8 - 16,4 kWh/100km. CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO₂-Klasse: A. Elektrische Reichweite: bis 510 km. Pro Variante: BYD ATTO 3 Evo Design: Stromverbrauch kombiniert: 16,4 kWh/100km, CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO₂-Klasse: A., Elektrische Reichweite: bis 510 km. BYD ATTO 3 Evo Excellence: Stromverbrauch kombiniert: 17,8 kWh/100km, CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO₂-Klasse: A., Elektrische Reichweite: bis 470 km. (Alle Werte nach WLTP*)
*Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter der Internetadresse www.dat.de/co2
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