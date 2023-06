Gesunden Schlaf erlebbar machen

Liegen wie auf Wolken im Wenatex Experience Store München – das macht guten Schlaf wirklich aus.

05. Juni 2023 - 06:03 Uhr

Rund ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Bett-Grund genug, die eigene Schlafstätte einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Seit der Eröffnung im Februar 2023 ist der in der Frauenstraße 24 Anlaufstelle für alle, die Wert auf einen gesunden und regenerierenden Schlaf legen. Als Anbieter eines ganzheitlichen Schlafsystems und persönlicher Schlafberatung klärt das österreichische Familienunternehmen Wenatex bereits seit über 30 Jahren darüber auf, dass guter Schlaf die Grundlage der alltäglichen Leistungsfähigkeit ist.

Materialien direkt aus der Natur, samtweiche Stoffe und entspannende Alpenkräuter

Im in München gibt es guten Schlaf zum Anfassen. Hier können nicht nur alle einzelnen Komponenten des Schlafsystems in privater Atmosphäre getestet, sondern auch detaillierte Einblicke in die Funktion der verschiedenen Produkte gewonnen werden – von dem vollflexiblen Betteinsatz über die ergonomische Matratze bis hin zum stabilisierenden Kopfkissen.

Im Wenatex Experience Store in München gibt es guten Schlaf zum Anfassen. © Wenatex

Yoga und Schlaf sind ein perfektes Match

Deshalb entführt Wenatex seine Gäste am 21. Juni – offizieller Tag des Schlafes und Weltyogatag – in die (Traum)- Welt der philosophischen indischen Lehre. Neben der Teilnahme an einer "Sleepy Yoga“-Session, die von einer bekannten, ausgebildeten Yoga-Influencerin geleitet wird, haben die Gäste die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen rund um den eigenen Schlaf zu stellen, die Produktvielfalt von Wenatex selbst zu erleben und sich in gelöster Stimmung bei einem gemütlichen Lunch mit den Wenatex-Experten auszutauschen.

Besucher erhalten im Wenatex Experience Store detaillierte Einblicke in die Qualität der verwendeten Materialien und deren Funktionen. © Wenatex

Exklusive "Sleepy Yoga“-Session im Wenatex Experience Store

Gemeinsam mit Wenatex verlost die Abendzeitung München drei Teilnahme-Plätze für das Event am21. Juni. Das Event findet vormittags im Wenatex Experience Store statt.

Mitmachen und einen Teilnahme- Platz für den "Sleepy Yoga“-Session im Wenatex Experience Store sichern! Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Die Teilnahme ist bis einschließlich 10. Juni, 12 Uhr, möglich.