Gesunde Mobilität und mehr Leichtigkeit im Alltag
Der norddeutsche E-Bike-Hersteller Kalkhoff legt auch nach über 100 Jahren Unternehmensgeschichte Wert auf ressourcenschonende Mobilität. Dabei ist man immer einen Schritt voraus. Das zeigt sich auch dadurch, dass Kalkhoff als erste E-Bike-Marke überhaupt 2026 nach dem renommierten ZNU-Standard "Nachhaltiger Wirtschaften" zertifiziert wurde.
Verantwortliches Handeln als Antrieb
Im Gegensatz zu reinen Produktzertifizierungen nimmt der ZNU-Standard das gesamte Unternehmen unter die Lupe. Es geht um ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette.
Kalkhoff verpflichtet sich damit zu einem messbaren, kontinuierlichen Lernprozess: von der Reduktion des CO2e-Fußabdrucks am Produktionsstandort in Emstek bis hin zu fairen Arbeitsbedingungen und sozialem Engagement.
Dass Kalkhoff hier als erste E-Bike-Marke vorangeht, unterstreicht den Anspruch, die Mobilitätswende nicht nur durch Produkte, sondern auch durch ganzheitlich verantwortliches Handeln einen Unterschied zu machen.
Technik ist dann am besten, wenn man sie nicht spürt, sondern nur ihren Effekt genießt. Genau dieses Gefühl der "unsichtbaren Hand im Rücken", die uns Menschen sanft nach vorne schiebt, verkörpern die aktuellen E-City-Highlights von Kalkhoff.
Die Modelle IMAGE 3 und IMAGE5 sind weit mehr als nur Fortbewegungsmittel – sie sind Begleiter für eine neue, gesündere Lebensart. In einer Zeit, in der Bewegungsmangel und Alltagsstress zunehmen, bieten diese Räder die perfekte Integration von Aktivität in das tägliche Leben. Ob der Weg zur Arbeit, der schnelle Einkauf auf dem Wochenmarkt oder der spontane Abstecher ins Lieblingscafé: Das E-Bike nimmt die Angst vor Steigungen oder Distanzen und verwandelt Pflichtwege in stressfreie Erlebnisse an der frischen Luft.
Die aktuellen E-City-Highlights
Das Kalkhoff IMAGE 3 ist das ideale Einstiegstor in die Welt der urbanen E-Mobilität. Es besticht durch sein aufgeräumtes Design und die intuitive Handhabung. Hier steht der Genuss im Vordergrund: Dank einer komfortablen Geometrie und einer Vollausstattung, die keine Wünsche offen lässt, wird Radfahren zum natürlichen Teil des Alltags. Es ist das Rad für alle, die das "Freiheitsgefühl" auf dem Weg ins Büro spüren möchten.
Wer noch einen Schritt weitergehen möchte, findet im
Kalkhoff IMAGE 5 den ultimativen Partner für den urbanen Lifestyle. Mit seiner besonders hohen Stabilität und der Fähigkeit, auch größere Lasten souverän zu meistern, ersetzt es im Stadtverkehr mühelos das Auto. Das IMAGE 5 kombiniert norddeutschen Pragmatismus mit einem Premium-Gefühl, das jede Fahrt zu einem Kraftmoment macht.
Weitere Informationen:
www.kalkhoff-bikes.com
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