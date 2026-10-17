Zeugen alarmieren die Münchner Polizei wegen eines eigenartigen Unfalls mit kriminellem Hintergrund. Die Täter sind auf der Flucht.

Zwei junge Männer sind in München mit einem gestohlenen Mietauto nicht weit gekommen. (Symbolbild)

München

Zwei junge Männer haben am Samstagnachmittag in der Brabanter Straße in Schwabing ein gestohlenes Leihauto in eine Garagenwand gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings sind die beiden Täter flüchtig, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in der Landeshauptstadt sagte. Das Auto steckte demnach in der Garagenwand fest.

Unbekannte krachen mit Auto in Garagenwand und flüchten

Laut Polizei handelte es sich um den Wagen eines Carsharing-Diensts. Die beiden Männer hatten das Auto jedoch nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nicht gemietet, sondern entwendet. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, die die Fahndung einleiteten. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Laut Polizei waren die Täter dunkel gekleidet und circa 20 Jahre alt. Einer trägt eine Kappe. Die Täter seien in Richtung Norden geflohen, erklärt der Sprecher weiter.

Zur Bergung des Wagens, die einige Zeit in Anspruch nahm, war auch die Feuerwehr im Einsatz.