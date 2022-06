Gestatten: Münchens letzte echte Postfiliale

Die Postbank im Alten Hof schließt. Doch die Post bleibt erhalten. Warum das in dieser Form eine einzigartige Lösung in München ist.

München - Wer am Alten Hof 7 seinen Kontoauszug holen oder eine Überweisung aufgeben will, der hat dafür nur noch bis zum Freitag, 24. Juni, Zeit. Denn die Filiale der Postbank schließt für immer ihre Pforten. Für all diejenigen, die hier sonst Briefmarken kaufen oder Packerl aufgeben, ändert sich jedoch überraschenderweise: nichts.

Oder zumindest nur ein bisserl was. Denn obwohl die Postbank geht, bleibt die Post erhalten. Warum das in dieser Form ungewöhnlich ist, hat etwas damit zu tun, wie die Deutsche Post inzwischen arbeitet.

Deutsche Post arbeitet meist mit Partnern zusammen

Dass die Post in ihrem eigenen Gebäude Pakete stempelt, gibt es nur noch zweimal in der Bundesrepublik: in Berlin und Bonn. Ansonsten arbeitet die Post mit Partnern zusammen. Das können Tankstellen, Supermärkte – oder eben Postbanken sein. An Letztere wurden zwischen 2006 und 2009 mehrere Immobilien mit Filialen in Top-Lagen, darunter auch die im Alten Hof, übertragen.

Die Deutsche Post ist also dort lediglich Untermieter. Wenn die Postbank – die inzwischen zur Deutschen Bank gehört und deshalb mit der Post nichts mehr zu tun hat – Filialen schließt, ist deshalb auch die dortige Postfiliale quasi obdachlos.

Postbank im Alten Hof schließt ihre Pforten

So geschieht es nun eben im Alten Hof. Die Postbank wird dort am Freitag, 24. Juni, um 12.30 Uhr die Türen verriegeln. Und nun kommt der Clou: Anders als bei vielen vergleichbaren Fällen gibt die Deutsche Post diesen Standort aber nicht auf. Im Gegenteil: Sie übernimmt ihn selbst.

Ab Ende Juni wird die Deutsche Post die Räumlichkeiten umbauen und zu einer echten Postfiliale machen. Ohne Kooperationspartner. Auf AZ-Anfrage bestätigt die Post: Das ist in dieser Form in München einzigartig. Quasi die letzte "echte" Postfiliale der Stadt.

Zunächst eingeschränktes Angebot im Alten Hof

Bis es so weit ist, ist das Angebot im Alten Hof allerdings eingeschränkt. Während der Bauarbeiten bietet die Post im Gebäude einen Service-Schalter an. An diesem können allerdings lediglich vorfrankierte Pakete angenommen und Einschreiben und andere Postfachsendungen ausgegeben werden (täglich 9 - 18 Uhr).

Wer Briefmarken kaufen will, muss also erstmal ausweichen. Am nächsten ist ein Paketshop in einem Druck-Fachgeschäft in der Klosterhofstraße 2.