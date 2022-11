85-Jähriger gesteht: Er tötete seine pflegebedürftige Ehefrau

Ein 85 Jahre alter Mann hat vor dem Landgericht München II zugegeben, seine pflegebedürftige Ehefrau nach 65 gemeinsamen Jahren getötet zu haben.

München - "Ich bereue es jeden Tag", sagte der Mann in einer Erklärung, die sein Verteidiger am Dienstag vor Gericht verlas – und "dass ich es mir nicht verzeihen kann, was ich meiner Frau an diesem Tag angetan habe".

"Ich komm' zu Dir jetzt, ich bring Dich um

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor. "Ich komm' zu Dir jetzt, ich bring Dich um", sagte der Angeklagte demnach, bevor er seine Frau erst mit einem Stock, einem Souvenir aus einem gemeinsamen Aufenthalt in Südafrika, geschlagen und sie dann erwürgt haben soll.

Nach einer Hirnblutung habe seine Frau gesundheitliche Probleme gehabt, den Haushalt nicht mehr führen können und sei geistig nicht mehr klar gewesen, sagte der Angeklagte, der sich anscheinend nicht für schuldfähig hält. "Für mich war es so, als sei ich ein Getriebener von unbekannter Macht", hieß es in seiner Erklärung, die sein Verteidiger verlas.