Gerüst steht: Pflegeeinheit für den Chinesischen Turm

Der Chinesische Turm im Englischen Garten hat derzeit ein Gerüst und ist teilweise verhüllt.

München - Halb verhüllt und eingerüstet ist der Chinesische Turm derzeit. Auf Facebook postete der Biergartenbetreiber schon am 7. Oktober: "Auch das ist wichtig: Die Pflege ,unserer' Pagode!"

Gerüst steht schon seit etwa zwei Wochen

Wie lange das Gerüst stehen bleibt, konnte die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung, die für den Englischen Garten zuständig ist, am Montag nicht beantworten. Das Gerüst steht nicht erst seit gestern. Vor rund zwei Wochen begann der Aufbau, heißt es vom Betreiber des Biergartens. Der Schankbetrieb würde durch das Gerüst kaum eingeschränkt - die Saison gehe ohnehin zu Ende.

Was an der Pagode genau gepflegt und gemacht wird, konnte die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung am Montag ebenfalls nicht beantworten. Bleibt zu hoffen, dass die Gerüstbauer und Handwerker wissen, was ihre Aufgabe an dem Wahrzeichen ist. Eine Facebooknutzerin findet jedenfalls: "Endlich, das war schon längst mal fällig."