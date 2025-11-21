Gerüchteküche brodelt: Gibt Lady Gaga 2026 vier Konzerte in München?

Bis April 2026 ist Lady Gaga noch auf Tour durch die großen Konzerthallen rund um den Globus. Nun mehren sich die Gerüchte, dass der Megastar danach einige Open-Air-Konzerte in Europa geben könnte, mit Auftritten in München als krönender Abschluss.

Gerade erst machten Gerüchte um ein Konzert der Rolling Stones im Sommer 2026 in der Münchner Allianz Arena die Runde, da wird ein weiterer Weltstar ins Spiel gebracht, der kommenden Sommer in der bayerischen Landeshauptstadt auftreten soll: Die Rede ist von Lady Gaga (39).

Seit dem 16. Juli 2025 ist die 39-jährige US-Amerikanerin mit ihrer "The Mayhem Ball"-Tour unterwegs, insgesamt sind bisher 87 Konzerte in den USA, Australien und Europa geplant. Auch in Berlin war Lady Gaga am 4. und 5. November in der Uber Arena zu Gast. Weitere Auftritte in Deutschland sind nicht geplant.

Gerüchte machen die Runde: Kommt Lady Gaga 2026 nach München?

Doch sollte die Gerüchteküche stimmen, dann könnte sich das im kommenden Sommer ändern. Ihre Arena-Tour soll am 13. April 2026 im berühmten Madison Square Garden in New York City enden. Gerüchte besagen nun, dass Lady Gaga im Sommer 2026 mit der "The Mayhem Ball"-Tour Halt in ausgewählten europäischen Stadien macht.

Start soll, , im Mai in London sein, drei Konzerte sollen im Wembley Stadium stattfinden. Danach soll es im Juni für zwei Shows nach Liverpool ins Anfield Stadium gehen. Im Juli sollen Konzerte in Paris, Warschau und im Berliner Olympiastadion geplant sein.

Der krönende Abschluss soll dann in München stattfinden. Allerdings nicht in der Allianz Arena, sondern auf dem Gelände der Messe Riem. Dort, wo Superstar Adele im August 2024 zehn umjubelte Konzerte in einer eigens dafür errichteten Arena gegeben hatte, soll auch Lady Gaga, zwei Jahre später, in einer maßgeschneiderten Open-Air-Residency vier Konzerte geben.

Offiziell ist noch nichts bestätigt

Offiziell bestätigt wurden diese Konzerte bisher weder von Lady Gaga selbst, noch von Mitgliedern ihres Teams oder Veranstaltern. Die Spekulationen beruhen vor allem auf Fanbeobachtungen. So ist in verschiedenen Fanforen die Rede von einer Quelle, die in der Vergangenheit mehrfach zutreffende Tour-Informationen vorab veröffentlicht hat.

Ob es am Ende wirklich so kommen wird, darauf werden Lady-Gaga-Fans also noch warten müssen. Shows des 39-jährigen Weltstars wären auf alle Fälle eines der Highlights im bisher schon feststehenden Münchner Konzertsommers. Bisher stehen Konzerte u. a. von Linkin Park, The Weeknd, Helene Fischer, Foo Fighters, Die Toten Hosen, Nick Cave & The Bad Seeds, Deep Purple und den Sex Pistols fest.