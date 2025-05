Gerry Weber: Alle Modegeschäfte schließen – auch diese in München

Einst startete das Modeunternehmen Gerry Weber mit Tennis-Ikone Steffi Graf als Werbegesicht durch. Doch in den vergangenen sechs Jahren stürzte die deutsche Firma immer tiefer in die Krise. Wie lange die Geschäfte nun noch geöffnet bleiben, welche Rabatte es gibt und wer die Modemarke kauft.

Der Abverkauf läuft auf Hochtouren in den verbliebenen Gerry-Weber-Shops in Deutschland.

Der insolvente deutsche Modehersteller Gerry Weber schließt alle seine gut 40 Geschäfte in Deutschland. Die Marke wird an den spanischen Modehändler Victrix verkauft. Der Online-Shop ist bereits geschlossen, ob er wieder öffnet, ist nun Sache des neuen Eigentümers.



In München gibt es ein Geschäft in bester Innenstadtlage: am Viktualienmarkt. Eine Mitarbeiterin dieser Filiale berichtete, dass der Store bis voraussichtlich Ende August geöffnet bleiben soll.

Gerry Weber macht alle Filialen dicht: Rabatte bis zu 70 Prozent

Denselben Zeitraum nannten auch Mitarbeiterinnen der Shops im Olympiaeinkaufszentrum (OEZ) und in Pasing. "Wir bekommen noch neue Ware", sagte eine Verkäuferin. "Wir haben Rabatte bis zu 70 Prozent."

Gerry Weber hat seinen Sitz im westfälischen Halle. Am 1. März 1973 wurde die Firma ursprünglich zur Herstellung und dem Vertrieb von Damenhosen von Gerhard Weber und Udo Hardieck gegründet. Das Unternehmen hieß erst Hatex KG. 13 Jahre später, 1986, wurde der Mar­ken­name Gerry Weber geschaffen und weltweit geschützt. Mit der damals 17-jährigen Steffi Graf wurde ein Sponsoring-Vertrag ge­schlos­sen. Die Welt­kar­rie­re des Tennis-Stars ver­schaffte der Damenmode aus Deutschland weltweit Bekanntheit.

Die junge Steffi Graf mit Olympia-Gold bei den Grand Slams. © imago images

Der Gründer Gerhard ("Gerry") Weber ließ ab 1993 auch das größte deutsche Tennisturnier austragen, die "Gerry Weber Open". Dazu wurde ein nach ihm benanntes Stadion gebaut, heute die OWL Arena. Weber unterstützte als Sportmäzen 2017 den damals finanziell schwer angeschlagenen Fußballverein Arminia Bielefeld und bewahrte ihn mit anderen Sponsoren vor dem Abstieg in die dritte Liga. Der westfälische Unternehmer starb 2020 im Alter von 79 Jahren.

Start mit Damenhosen: Gerhard (genannt Gerry) Weber gründete die nach ihm benannte Modefirma. Er starb 2020. © picture alliance / dpa

Drei Insolvenzen binnen sechs Jahren

Die wirtschaftliche Situation des Mode-Unternehmens, das er einst gegründet hatte, verschlechterte sich seit 2019 zusehends. Innerhalb von sechs Jahren rutschte die Firma dreimal in die Insolvenz. Bereits in den vergangenen Jahren hatten viele Filialen schließen müssen, Mitarbeiter mussten gehen. Nun – in der mittlerweile dritten Insolvenz – hat der vorläufige Gläubigerausschuss dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt.

Es heißt, dass die Spanier Gerry-Weber-Mode künftig über Handelspartner verkaufen wollen.