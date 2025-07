Gericht spricht Machtwort: Zoff um München Marathon vorerst beendet

Um die Ausrichtung des München Marathon ist ein Streit entbrannt, der am Ende vor Gericht landete. Nun hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ein Machtwort gesprochen.

Der München Marathon 2025 soll am 12. Oktober stattfinden. (Archivbild)

Der Streit um die Ausrichtung des München Marathons im Jahr 2025 und 2026 hat vorerst ein Ende. Nachdem der langjährige Veranstalter Gernot Weigl gegen die Entscheidung des Kreisverwaltungsreferats (KVR) für die Laufstatt Event gGmbh als neuer Ausrichter geklagt hatte, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) die Auswahl der Laufstatt Event gGmbH als Marathonveranstalterin jetzt für die Jahre 2025 und 2026 bestätigt, wie das Rathaus mitteilte.

Das KVR hatte den Organisator des Marathons unter drei Bewerbungen – gemäß der Straßenverkehrsordnung und den Vorgaben des Stadtrats – anhand der eingereichten Verkehrskonzepte ausgewählt.

München Marathon: BayVGH bestätigt KVR-Entscheidung

Die Laufstatt Event gGmbh konnte sich bei dem Auswahlverfahren durchsetzen, weil ihr vorgelegtes Konzept insgesamt die geringsten Verkehrsbeeinträchtigungen für die Münchner mit sich bringt. Gegen diese Entscheidung des KVR klagten die beiden unterlegen Bewerber.

Der BayVGH ist der Argumentation des KVR nun gefolgt. "Dass die Stadt München das Verkehrskonzept des im Verwaltungsverfahren obsiegenden Bewerbers als qualitativ besser beurteilt habe, sei rechtsfehlerfrei", schreibt der Verwaltungsgerichtshof dazu.

Zuvor hatte das Verwaltungsgericht im Eilverfahren ein Losverfahren verfügt, dieses ist nun durch die Entscheidung des BayVGH aufgehoben.

München Marathon für 12. Oktober geplant

"Ich bin froh, dass nun abschließend geklärt ist, dass das KVR bei der Auswahl der Veranstalterin des Marathons korrekt gehandelt hat. Es ist eine gute Nachricht für die Stadt, dass die Veranstalterin endlich Planungssicherheit hat und der Marathon wie geplant stattfinden kann", sagt Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller zu der Entscheidung des BayVGH.

Der München Marathon ist in diesem Jahr für den Sonntag, 12. Oktober geplant. Die 42,195 Kilometer lange Strecke integriert Münchens Innenstadt und Sehenswürdigkeiten wie den Marienplatz, Odeonsplatz und erstmals auch das Werksviertel. Der Ein-Runden-Kurs führt vom Start im Olympiapark über den Englischen Garten, das Isarhochufer, durch das Werksviertel im Münchner Osten zurück in die Innenstadt und wieder in den Olympiapark. Auf dieser Strecke passieren die Läufer und Läuferinnen u. a. das Isartor, das Sendlinger Tor und das Siegestor.