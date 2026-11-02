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Gerade erst aus dem Gefängnis raus: 39-Jähriger beim Ladendiebstahl ertappt 

Seine Leidenschaft für Süßigkeiten ist einem 39-jährigen Mann zum Verhängnis geworden. Ein Ladendetektiv ertappte ihn in einem Geschäft im Hauptbahnhof. Die Bundespolizei macht dann eine überraschende Entdeckung.
Guido Verstegen |
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Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der wohnsitzlose Mann erst vor zehn Tagen aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war. (Symbolbild)
Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der wohnsitzlose Mann erst vor zehn Tagen aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war. (Symbolbild) © Bundespolizei

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag (1. November) einen Ladendieb vorläufig festgenommen, der erst vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen worden war. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete an, den 39-Jährigen dem Haftrichter vorzuführen.

Der Mann hatte gegen 13.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs Lebensmittel – darunter waren mehrere Schokoladenartikel und süße Getränke – im Wert von rund 260 Euro mitgehen lassen und war dabei von einem Ladendetektiv beobachtet worden.

Gerade erst aus dem Gefängnis raus: 39-Jähriger beim Ladendiebstahl ertappt 

Ohne die Ware zu bezahlen, verließ der Mann das Geschäft, der Ladendetektiv nahm ihn in Empfang und verständigte die Bundespolizei. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den Deutschen vorläufig fest und brachten ihn anschließend zur Dienststelle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille.  

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der wohnsitzlose Mann erst vor zehn Tagen aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls.

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