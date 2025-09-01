"Genialer Schachzug": Rennradfahrer ziehen online über die Bremsschwellen im Perlacher Forst her

Manche nehmen's mit Humor: Auf Google Maps schreiben sie lustige Rezensionen für den "Perla PumpTrack", der sie zum Bremsen zwingt.

Rasende Rennradler sorgen beim Wirt der Kugler Alm und seinen Gästen, aber auch bei langsameren Radlern in Oberhaching schon länger für Ärger. Dort endet der sehr beliebte Radschnellweg durch den Perlacher Forst.

Schwellen bremsen am Perlacher Forst Rennradfahrer aus: Die reagieren mit bissigen Kommentaren

Der CSU-Bürgermeister Stefan Schelle reagierte und ließ drei kurz aufeinanderfolgende Bremsschwellen auf den Radschnellweg schrauben, damit die Radfahrer dort zum Abbremsen gezwungen werden – auch weitere Maßnahmen sind schon im Gespräch, zum Beispiel werde ein Radlblitzer geprüft.

Manche Rennradfahrer lassen sich durch die Bremsschwellen nicht den Spaß verderben und nehmen sie mit Humor. Sie haben dazu auf Google Maps den "Perla PumpTrack" platziert. Pump Tracks sind speziell für Mountainbikes künstlich hergestellte Strecken, die sehr hügelig sind.

In den Rezensionen zu diesem neuen "Pump Track" am Radschnellweg geben die Rennradler ihren Senf dazu:

"Hab da auch schon fallen geübt. 5/5 würd nochmal fallen", findet ein Nutzer.

"Nur vier Sterne, weil ich nach der dritten Maß gestürzt bin", kritisiert ein weiterer.

"5/5 Nutzererfahrung! Aber am Rand stehen noch ein paar Bäume. Da könnte man auch noch ein zwei Parkplätze draus machen", schlägt dieser Rezensent vor.

"Genial, wer braucht schon Parkende Autos auf dem Radweg, wenn er dieses Wunderwerk Bayrischer Ingenieurskunst haben kann um Saltos zu üben?"(sic!), fragt sich dieser Nutzer.

Und dieser Rezensent wittert gar eine versteckte Strategie Bayerns: "Ein genialer Schachzug des Freistaats Bayern, um Fahrradfahrer darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, einen Helm zu tragen. Wer das hier nicht tut, macht das garantiert nur einmal. 10/10".

An der Passage an der Kugler Alm vorbei gilt Tempo 10, wegen der Gäste des Biergartens und auch wegen des Parkplatzes, wo es für alle Verkehrsteilnehmer gefährlich werden kann. Immer wieder gab es dort in der Vergangenheit Unfälle – allerdings auch jetzt, wegen der neuen Bremsschwellen, die installiert wurden.