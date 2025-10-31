Generalsanierung: A8 das ganze Wochenende Richtung München gesperrt

Die A8 wird am Albaufstieg in Fahrtrichtung München über das kommende Wochenende wieder voll gesperrt. Hier gibt es Tipps für Reisende.

Die letzten Arbeiten an Fahrbahn, Brücken und Geländern am verkehrsreichen Albaufstieg der A8 vor dem Winter stehen an. Da die Autobahn in Fahrtrichtung München gesperrt wird, sollten Autofahrer dies wissen:

Wo verläuft die Sperrung?

Die Autobahn 8 wird zwischen Mühlhausen im Täle und Merklingen in Fahrtrichtung München von Freitag, 31. Oktober (21.00 Uhr) bis Montag, 3. November (5.00 Uhr) gesperrt. Die Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe der A8 (Albabstieg) ist nicht betroffen.

Auf welche Umleitungen muss ich achten?

Der Fernverkehr wird laut der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest ab dem Autobahnkreuz Weinsberg über die A6 und A7 auf die A8 in Fahrtrichtung München beziehungsweise auf die A7 in Fahrtrichtung Füssen geleitet.

Die regionale Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Wendlingen über die B313 und B10 zur Anschlussstelle Ulm-West auf die A8 in Fahrtrichtung München. Die örtliche Umleitung wird ab der Anschlussstelle Mühlhausen über die B466 und B10 (U29) zur Anschlussstelle Ulm-West mit dem Ziel Ulm und über die L1230 mit dem Nahziel Merklingen eingerichtet.

Die Autobahn GmbH bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, keine Schleichwege zu nutzen und Navi-Systeme auszuschalten. Andernfalls könnte es zu Staus in Ortschaften kommen.