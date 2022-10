Gemeinsam den Wald schützen – früh übt’s sich

Der Wald gehört zu Deutschland dazu und das soll auch so bleiben. Den Weg zu einem klimabeständigen Wald gibt die BayWa Stiftung vor.

03. Oktober 2022 - 06:17 Uhr

Was bedeutet Ihnen der Wald? Ist er ein Ort der Ruhe? Der Schlüssel für den Klimawandel? Oder einfach ein Teil der Landschaft? Egal wie man es dreht: der Wald gehört zu Deutschland dazu. Und das soll auch so bleiben.

Rund ein Drittel der Landesfläche in der Bundesrepublik ist mit Wald bedeckt. Der Zustand der Wälder hat sich in den letzten Jahren jedoch durch Trockenheit, Schädlinge und Extremwetter drastisch verschlechtert. Darum hat die zwei Projekte ins Leben gerufen, die den Wald langfristig aufbauen und klimabeständig machen soll.

Mit allen Sinnen den Wald erkunden und so das Ökosystem besser verstehen. © BayWa Stiftung

Die Waldschule: Wissen um den Wald weitergeben

Wer den Wald kennt, möchte ihn auch eher schützen. In der machen Grund- und Förderschulklassen deswegen einen Ausflug mit Waldpädagogen in den heimischen Wald. Spielerisch lernen die Kinder die Natur und die Tiere des Waldes kennen und pflanzen junge Bäume als Zeichen für den aktiven Klimaschutz.

Stolz präsentieren Kinder ihre selbstgepflanzten Bäume. © BayWa Stiftung

O’pflanzt is – wir mischen den Wald auf!

Zu einem klimabeständigen Wald gehört aber noch mehr: in drei Jahren möchte die 100.000 Bäume in bayerischen Wäldern pflanzen. Hierbei arbeitet die Bildungsstiftung mit den Bayerischen Staatsforsten zusammen. Die Förster und Forstwirte tragen dafür Sorge, dass für die jeweilige Region wichtige und passende Baumarten verpflanzt werden und so der Wald durchmischt und gestärkt wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Helfen auch Sie den Wäldern

Warum wir Ihnen von den Projekten erzählen? Wir können nur gemeinsam den Wald schützen: Jede/r Einzelne kann einen Beitrag leisten. Schon mit einer Spende von 5 Euro pflanzt die BayWa Stiftung gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten einen jungen Baum. Durch die Verdoppelung Ihrer Spende durch die BayWa AG fließt derselbe Betrag in das Waldschul-Projekt. So wird der Wald geschützt und das Wissen vermehrt.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende unter und lassen Sie uns gemeinsam den Wald schützen!