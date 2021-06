Gelungene Premiere: Die AZ lädt zum Sonnengruß

Am Montagabend haben AZ-Leser unter Profi-Anleitung trainiert. Ein Erfolg!

München - "Inhale the good shit, exhale the bullshit" - so in etwa lautete das Motto am Montag im Olympiapark. Zum Weltyogatag hatte die Abendzeitung ihre Leser erstmals zu einer kostenlosen Yogastunde eingeladen.

Yoga mit der AZ: Strahlender Sonnenschein und angenehme Brise

15 Yoginis und solche, die es werden wollen, folgten dem Ruf in die Stille und wurden mit strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Brise am Treffpunkt in der Winzererstraße 131 empfangen.

Vor der Yoga-Stunde im Olympiapark gibt es eine kurze Einführung. © Samantha Hörter

Unter Anleitung der bekannten Münchner Yogalehrerin Veronika Rössl, Inhaberin des Mahashakti Yoga Studios, hatten die durchweg weiblichen Teilnehmer Gelegenheit, ihren gesamten seelischen Ballast des vergangenen halben Jahres loszulassen.

Ob Anfängerin oder Fortgeschrittene: Alle finden ihren Rhythmus

Einen passenderen Zeitpunkt als den Tag der Sommersonnenwende gibt es dafür wohl kaum, gilt er doch als Mittelpunkt des Sommers und das nicht nur in Skandinavien.

Bauchspannung! Wer sagt, dass Yoga nicht anstrengend ist, irrt! © Samantha Hörter

Dank der fließenden Bewegungen, ganz im Sinne eines Vinyasa-Yoga-Flows, fand jede Teilnehmerin - egal ob Anfängerin oder Fortgeschrittene - ihren Rhythmus und konnte sich für mehr als eine Stunde aus dem Alltagstrott verabschieden. Beinahe wie ein Kraftort mutete die gut versteckte Wiesenfläche im Olympiapark an.

Sich mit der Natur zu verbinden, ist dort ein Kinderspiel. Kein Wunder also, dass am Ende der Yoga-Stunde viele fröhliche Gesichter in die Runde lächelten. Loslassen, erden, auftanken - Fortsetzung folgt!