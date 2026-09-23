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Geldregen in München: Siemens erhält Milliardenauftrag aus dem Nachbarland

Digitalisierung soll das österreichische Bahnnetz verbessern. Bis es losgeht, dauert es aber noch.
AZ/dpa |
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Siemens hat mit seiner Bahnsparte einen Milliardenauftrag aus Österreich an Land gezogen. (Archivbild)
Siemens hat mit seiner Bahnsparte einen Milliardenauftrag aus Österreich an Land gezogen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Siemens hat einen Milliardenauftrag zur Digitalisierung der österreichischen Bahninfrastruktur erhalten. Konkret geht es um die Stellwerkstechnik und einen Wert von 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Beginnend im Jahr 2030 sollen schrittweise digitale Stellwerke eingeführt werden. Auftraggeber ist die ÖBB-Infrastruktur AG.

Basis ist die Technologie "Signaling X" von Siemens, bei der die Stellwerkslogik in zentrale Rechenzentren verlagert wird. Dies digitalisiere den Bahnbetrieb "von Grund auf", sagte der Chef von Siemens Mobility, Michael Peter. "Die ÖBB-Infrastruktur AG übernimmt damit eine internationale Vorreiterrolle und schafft die Grundlage für mehr Kapazität, höchste Zuverlässigkeit und einen nachhaltigen sowie resilienten Bahnbetrieb in Österreich."

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