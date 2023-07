Geld statt Reisepass - Frau will Polizisten am Flughafen bestechen

Nachdem sie ihren Pass nicht finden kann, versucht eine Amerikanerin, einen Beamten der Bundespolizei am Münchner Flughafen mit 100 Euro zu bestechen.

München - Wegen eines verlorenen Reisepasses hat eine Amerikanerin versucht, einen Bundespolizisten am Münchner Flughafen zu bestechen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte die 70-Jährige am Samstag nach Washington fliegen, hatte aber keinen Reisepass dabei. Den Beamten gegenüber habe sie angegeben, diesen beim Flug von Athen nach München im Flugzeug vergessen zu haben.

Während die Polizisten Kontakt mit der Fluggesellschaft aufnahmen, habe die Seniorin einem Beamten 100 US-Dollar geboten, um trotz fehlender Dokumente durch die Kontrolle zu kommen. Die Frau musste als Sicherheitsleistung für eine Anzeige wegen Bestechung 1.000 Euro zahlen. Da der Pass nicht wieder aufgetaucht sei, habe die Bundespolizei ihre Ausreise nicht erlaubt. Sie müsse nun einen neuen Pass beim US-Konsulat beantragen.