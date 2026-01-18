Geisterradler kracht in München frontal in entgegenkommendes Auto

Der 46-Jährige ist auf einem Radweg in Moosach unterwegs, als er plötzlich rüber auf die Straße wechselt. Ein entgegenkommender Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Radler kracht in die Windschutzscheibe. Mit schweren Folgen für den 46-Jährigen.

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Moosach schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit einer offenen Schädelhirnfraktur ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Ohne Fahrradhelm und noch dazu in der falschen Richtung war ein 46-Jähriger aus München nach Polizeiangaben auf dem Radweg entlang der Baubergerstraße in Moosach unterwegs.

Radler wechselt plötzlich auf die Fahrbahn

Auf Höhe der Hausnummer 75 wechselte der Radler am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr zwischen einigen geparkten Autos rüber auf die Straße, um dort weiterzuradeln. Ein 24-Jähriger aus München in einem MG, der laut Polizei in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, sah den Radler zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Der Radfahrer wurde frontal erfasst, er krachte zunächst auf die Motorhaube und dann in die Windschutzscheibe. Der 46-Jährige blieb schließlich schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Radler trug keinen Helm

Unfallzeugen verständigten Polizei und Rettungsdienst. Ein Notarzt kümmerte sich um den Radfahrer. Der 46-Jährige wurde mit einer offenen Schädelhirnfraktur sowie mit multiplen Prellungen in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert.

„Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinen Helm“, sagte ein Polizeisprecher. Während der Unfallaufnahme musste die Baubergerstraße für ca. eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Es kam hierbei zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Unfalls Telefon: 089/29100.