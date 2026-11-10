Geisterfahrerin in Einbahnstraße kracht in München in Motorroller: Sozia verletzt

Eine 43-Jährige in einem Fiat hat die Einbahnregelung aufgrund einer Baustelle in der Linkstraße ignoriert. Ein Motorrollerfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Beim Zusammenstoß wurde seine Begleiterin schwer verletzt. Was nun der Autofahrerin droht.

Eine Autofahrerin und ein Motorradfahrer sind am Montagmorgen im Münchner Norden zusammengestoßen. Die Beifahrerin auf dem Motorroller wurde bei dem Sturz schwer verletzt.

Eine 43-Jährige aus München fuhr in ihrem Fiat am Montag gegen 9.20 Uhr in Feldmoching-Hasenbergl die Linkstraße in Richtung Schleißheimer Straße. In dem Bereich gilt wegen einer Baustelle eine Einbahnregelung, so ein Polizeisprecher. Die Linkstraße dürfe daher nur südlicher in Richtung Dülferstraße befahren werden. Doch daran hielt sich die Autofahrerin nach Polizeiangaben nicht.

Gefahrenbremsung misslingt

Zeitgleich fuhr ein 34-Jähriger aus München zusammen mit seiner Freundin (34) auf einem Elektroroller von Inoa auf der Linkstraße in korrekter Richtung. Als der Motorradfahrer den Fiat sah, machte er sofort eine Gefahrenbremsung. Dabei blockierte allerdings das Vorderrad der Maschine. Es kam zum Sturz. Die 34-jährige Mitfahrerin auf dem Motorroller verletzte sich schwer bei dem Unfall. Der Rettungsdienst brachte sie mit einer Fraktur am Bein in ein Krankenhaus. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Autofahrerin wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.