Ein 40-Jähriger aus München ist am Dienstagabend mit seinem Toyota in falscher Richtung auf den Föhringer Ring eingebogen und frontal mit einem entgegenkommenden Smart zusammengestoßen. Beide Fahrer sind verletzt, die Autos enden als Totalschäden.

Der Föhringer Ring in München: Hier kam es am Dienstagabend zu einem Falschfahrerunfall mit zwei Verletzten. (Archiv)

Bei einem Geisterfahrerunfall am Dienstagabend im Münchner Stadtteil Unterföhring sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Toyota und ein Smart stießen laut Polizei gegen 20.45 Uhr frontal zusammen.

Ein 49-Jähriger aus dem Landkreis München fuhr mit seinem Smart auf dem Föhringer Ring stadtauswärts. Zeitgleich befuhr ein 40-Jähriger aus München mit seinem Toyota den Föhringer Ring nach Polizeiangaben verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die beiden Fahrer wurden durch den Aufprall verletzt. Der 49-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Pkw entstand erheblicher Schaden, sie wurden abgeschleppt. Eine Leitplanke wurde ebenfalls leicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich Föhringer Ring zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wird geprüft, ob der Geisterfahrer unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, sagte eine Polizeisprecherin. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe genommen.