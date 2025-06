Gehwegparken eine Frage von "leben und leben lassen"? Aktion zeigt Ausmaß des Problems – heftige Kritik von der CSU

Um auf das Problem des Gehwehparkens in vielen Stadtvierteln aufmerksam zu machen, hat die ÖDP am Beispiel von Laim einmal nachgezählt. Bei der Aktion kam allein in 90 Minuten einiges zusammen. Von der CSU gibt's scharfe Kritik.

05. Juni 2025 - 09:56 Uhr