Geht nicht! IAA verspricht Express-U-Bahn und keinem fällt's auf

Auf der Webseite schreiben die IAA-Verantwortlichen, dass es eine U-Bahnverbindung von der Innen- zur Messestadt ohne Zwischenstopps geben wird. Das kann Automobilmenschen passieren. Eine Glosse.

Die IAA ist eine Automobilmesse. Das ist nun eine wenig überraschende Aussage, erklärt aber vielleicht, warum die Verantwortlichen seit Monaten auf ihrer Webseite eine Express-U-Bahn in München versprechen - die es aber gar nicht gibt.

Der Öffentliche Personennahverkehr - noch dazu der schienengebundene - ist halt nicht so das Steckenpferd von Automenschen, möchte man spöttisch anfügen.

IAA verspricht U-Bahn ohne Zwischenstopps

Jedenfalls heißt es auf der Webseite unter dem "Sie wollen schnell zwischen dem Summit und dem Open Space oder Hotel in der Innenstadt pendeln? Kein Problem. Nutzen Sie die IAA-Verbindung der Münchner U-Bahnlinie 2. Die Strecke zwischen Messegelände und Königsplatz wird während der IAA MOBILITY zur Blue Lane Underground und ermöglicht eine direkte Verbindung ohne Zwischenstopps."

Eine U-Bahn ohne Zwischenhalte, das wäre schon was... © screenshot iaa.de

Ohne Zwischenstopps vom Königsplatz zur Messestadt? Wie soll das gehen? Antwort: Gar nicht. Die MVG teilt auf AZ-Nachfrage mit, dass das natürlich schon allein aus technischen Gründen ein Ding der Unmöglichkeit sei. Schließlich müsste die Express-U-Bahn ja alle anderen überholen.

Zwischenstopp versus Umsteigen

Die MVG mutmaßt, dass die Kollegen der IAA wohl "Zwischentopps" mit "Umsteigen" verwechselt haben. Wer also im September mit der U-Bahn zum IAA-Gelände an der Messe kommen will und nicht mit dem Auto fährt, wird sich ganz schnöde in die normale, oft-stoppende U2 setzen müssen.

Das Konzept für eine Express-U-Bahn in München wäre allerdings auch mal eine spannende Idee für eine Messe – die dann aber eher nicht IAA heißen wird.