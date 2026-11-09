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Geht doch auch mal schneller: Stadt mit Bauvorhaben früher fertig

Die Umbauarbeiten am Giesinger Berg sind abgeschlossen. Der Bereich ist nun sicherer für alle Verkehrsteilnehmer. Die Arbeiten konnten schneller beendet werden als geplant.
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Mobilitätsreferent Georg Dunkel, Oberbürgermeister Dominik Krause und Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer am fertiggestellten Giesinger Berg.
Mobilitätsreferent Georg Dunkel, Oberbürgermeister Dominik Krause und Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer am fertiggestellten Giesinger Berg. © Baureferat

Nach wochenlanger Bauzeit und teilweiser Komplettsperrung sind die Umbauarbeiten am Giesinger Berg und der Kreuzung zwischen Heilig-Kreuz-Kirche und Lutherkirche abgeschlossen.

An der zentralen Kreuzung gibt es jetzt erstmals an allen vier Seiten barrierefreie Querungen mit Ampeln. Damit ist es Fußgängern nun möglich, die Kreuzung auf dem Weg in die Ichostraße oder die Silberhornstraße sowie in der Gegenrichtung oberirdisch zu überqueren. Der Weg durch die nicht barrierefreie Unterführung entfällt. Das macht die Querung mit Fahrradanhänger, Kinderwagen, Rollstuhl oder Gepäck einfacher und komfortabler. Abgesenkte Bordsteine erleichtern Menschen mit Rollstuhl oder Rollator die Querung. Die Radwege sind auf bis zu 2,30 Meter verbreitert und nun vom Fußweg getrennt.

Radfahrer können nun von der Ichostraße nach links in die Martin-Luther-Straße abbiegen. Zudem ist das Linksabbiegen zur Hebenstreitstraße über eine Querungsstelle mit Ampel gesichert.

Bauarbeiten schneller beendet als geplant

"Kinder und Jugendliche brauchen sichere Schulwege. An dieser Kreuzung können sie jetzt an allen vier Seiten die Straße an Ampeln überqueren. Mehr Platz auf den Gehwegen und eine übersichtlichere Kreuzung helfen besonders den Schüler*innen der Ichoschule. Auch ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen profitieren davon", so Münchens OB Dominik Krause über den nun fertiggestellten Straßenraum.

Der Stadtrat hatte für das Projekt am Giesinger Berg und im Kreuzungsbereich 4,87 Millionen Euro bewilligt. Der Bund fördert die neuen Radwege am Giesinger Berg mit 616.455 Euro aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative. Die Bauarbeiten konnten schneller beendet werden als geplant. Ursprünglich waren die wesentlichen Arbeiten bis Mitte Dezember 2026 vorgesehen, kleinere Restarbeiten bis Mai 2027.

Im Frühjahr 2027 beginnt das Baureferat mit dem Umbau der Martin-Luther-Straße. Münchner Flachborden sollen dort schnell und kostengünstig die Radwege vom übrigen Verkehr trennen. In der Ichostraße wird der Zweirichtungsradweg von der Grund- und Mittelschule bis zum Tegernseer Platz verlängert.

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9 Kommentare
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  • JENZZ vor 2 Stunden / Bewertung:

    Ein wenig mehr Gelassenheit würde der Diskussion gut tun. Jeder der sich ein wenig mit dem Baugeschäft, Planungen und Genehmigungen einmal beschäftigt hat, kennt auch die möglichen Störfaktoren, die dann geplante Termine unhaltbar machen oder eben sogar zu beschleunigten Verfahren führen. In einer großen Stadt mit vielen Menschen, Interessen und Verkehrsteilnehmern wird es zwangsweise immer Dinge geben, die nicht wunschgemäß funktionieren. In erster Linie liegt es am Geld, was nicht vorhanden ist. Wenn Baumaßnahmen ausreichend finanziert sind, klappt es in der Regel auch mit den Terminen. Würde bspw. die KFZ-Steuer zweckgebunden in den Erhalt der (Straßen-) Infrastruktur fließen (die Niederlande sind hier Vorbild), würden auch bei uns viele Projekte schneller und besser laufen.

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  • CO2 Voodoo vor 3 Stunden / Bewertung:

    Willkommen im nächsten Dauerstau. Geliefert wie gewählt.

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  • kartoffelsalat vor 3 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von CO2 Voodoo

    Das wurde bereits im Verkehrsversuch widerlegt, dass es da großartig zu Stau kommen wurde.

    JA! Genau das haben wir gewählt und wieder gewählt.
    Weiter so! Mehr davon! Und schneller!

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