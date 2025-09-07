"Gehört zu unserer Seele": Legendäres Teil der Alten Utting abgeschraubt und geklaut

Auf Münchens berühmtesten Partyschiff wird ein historisches Detail vermisst. Nun appelliert man an die Diebe. Die AZ erklärt, was los ist.

Die Alte Utting ist innerhalb weniger Jahre eine Münchner Legende geworden.

Eigentlich ist in diesen Tagen mal wieder hervorragende Stimmung auf der Utting. Jenem alten Dampfer, der auf der alten Eisenbahnbrücke beim Großmarkt steht – und seit 2018 die Münchner erfreut.

Ein Absacker auf dem Sonnendeck mit Blick über den Südbahnhof und hinüber zu den Türmen des Heizkraftwerks ist an lauen Spätsommerabenden schließlich besonders schön.

Doch für die Macher der Utting um Daniel Hahn wurde die gute Laune nun ein bisserl eingetrübt. Denn eines der historischen Original-Schiffsschilder wurde offenbar abgeschraubt und geklaut. Es ist eines der vielen faszinierenden Details, die auf dem alten Ammersee-Dampfer noch zu sehen sind. "Indienststellung: Juni 1950", heißt es etwa auf dem Schild, das Fassungsvermögen wird mit 400 Personen angeben, die Bauzeit in der Deggendorfer Werft von 1949 bis 1950.

Dieses Schild wurde abgeschraubt und mitgenommen. © Instagram/Alte Utting

Hahn und seine Leute hoffen nun, dass jemand das Schild wiederbringt. "Dieses Schild gehört zu unserer Geschichte und Seele - und wir hätten es gerne zurück an Bord", hieß es am Wochenende auf Instagram. Ein reuiger Dieb übrigens müsste keine Konsequenzen fürchten. "Keine Sorge", schreibt die Alte Utting jetzt in ihrer Mitteilung, "wir nehmen es euch nicht übel, wir freuen uns einfach riesig über die Rückkehr."