Geldscheine aus Südamerika und elf weiteren Ländern: Dieser Fund aus einer S8 wirft viele Fragen auf. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

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In einer stadteinwärts verkehrenden S8 wurde ein Rucksack voller Bargeld gefunden. Der Besitzer ist bislang unauffindbar.

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Mittwochabend in einer S-Bahn der Linie S8 für Aufsehen gesorgt: Ein Fahrgast entdeckte einen herrenlosen roten Rucksack und informierte die Bundespolizei.

Bargeld aus 13 verschiedenen Währungen gefunden

Beim Öffnen des Gepäckstücks stellte sich heraus, dass sich darin neben üblichem Reisezubehör auch eine größere Menge Bargeld befand. Der ehrliche Finder übergab den Rucksack am Ostbahnhof den Beamten.

Das ist der mysteriöse Fund: Geldscheine von dreizehn verschiedenen Währungen – unter anderem von mehreren südamerikanischen Staaten © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei mitteilt, enthielt der Rucksack Geldscheine aus insgesamt 13 verschiedenen Währungen, darunter auch aus mehreren südamerikanischen Staaten. Der Gesamtwert beläuft sich umgerechnet auf rund 5260 Euro.

Paraguayer verliert Bargeld-Rucksack in der S8

Ermittlungen führten schließlich zu einem 45-jährigen paraguayischen Staatsangehörigen als mutmaßlichem Eigentümer. Er hat den Rucksack in der stadteinwärts verkehrenden S-Bahn der Linie S8 zurückgelassen. Allerdings liegen den Behörden keine Kontaktdaten vor, zudem hat der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Der Rucksack samt Inhalt wurde daher an das Fundbüro am Ostbahnhof übergeben und wartet dort nun auf seinen Besitzer.