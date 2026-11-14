Geheimnisvolle Wälder und alte Sagen: Drei besondere Wanderungen rund um München

Im November zeigt sich die Natur von einer mystischen Seite. Und das Wetter am Wochenende eignet sich hervorragend zum Rausgehen. AZ-Tipps aus einem ganz besonderen und neuen Wanderführer.

Nach einer wettertechnisch tristen Woche wird das Wochenende sonnig. Perfekt, um nach draußen zu gehen. Egal, ob zum Spazieren im Englischen Garten oder doch weiter raus in die Natur.

Der November zeigt sich von seiner mystischen Seite: Nebel, feuchte Luft und buntes Herbstlaub verwandeln die Natur in eine verwunschene Kulisse. Die kühlen Tage sind trotzdem ideal für eine Wanderung – mit der richtigen Kleidung.

13 besondere Routen hat Autorin Ursula Weber in ihrem Buch "Wandern auf schaurig-schönen Spuren“ gesammelt. Dazu gibt es 30 mystische und schaurige Geschichten, die den Touren eine besondere Atmosphäre verleihen.

Wir haben drei Wanderungen rund um München herausgesucht – von leicht bis anspruchsvoll, mit schönen Einkehrmöglichkeiten und geheimnisvollen Geschichten am Wegesrand.

1. Naturidyll bei Paterzell: Uralte Eiben, geheimnisvolle Totenbretter und ein idyllischer See

Die Route führt vom Paterzeller Eibenpfad zum Zellsee und ist mit eineinhalb Stunden Gehzeit und 6,1 Kilometern für Anfänger geeignet. © StepMap/Volk-Verlag

Vom Parkplatz am Gasthof „Zum Eibenwald“ geht es links auf die Peißenberger Straße und über den St.-Ulrichs-Weg bergauf. Nach etwa 100 Metern führt rechts ein Fußweg Richtung Schlitten zum Quellenweg.

Gegenüber der Hausnummer 5 geht es über eine Wiese in den Bergwald, wo drei Totenbretter stehen. Sie erinnern an einen alten Brauch: Früher wurden die Leichname auf diesen Holzbrettern aufgebahrt, nach der Beerdigung stellte man sie neben dem Kirchensteig auf – als Erinnerung an die Verstorbenen und Mahnung an die Vergänglichkeit.

Wenige Meter weiter erreicht man die Ulrichsquelle.

Die Totenbretter bei Paterzell. © Ursula Weber

Über den Quellenweg geht es zurück zur Ulrichskapelle an der Peißenberger Straße. Dort überquert man die Straße und folgt einem Feldweg bergab ins Moos. Ein Holzschild weist links zum Eibenpfad. Auf dem gut beschilderten Rundweg geht es im Uhrzeigersinn durch den verwunschenen Wald mit seinen mehr als 2000 alten Eiben und kleinen Bachläufen.

Am Ende des Eibenpfads erreicht man eine Forststraße, der man nach links knapp einen Kilometer nach Nordosten folgt. Anschließend führt ein schmaler Weg in einer Rechtskurve nach Süden und etwa eine halbe Stunde am Ufer des Zellsees entlang. Am südwestlichen Seeende geht es auf einer Teerstraße nach rechts weiter. Wer möchte, kann einen Abstecher zum Gut Moosmühle machen. Für den Rückweg geht es ein Stück zurück zur Straße, gegenüber der privaten Hofeinfahrt zweigt rechts ein Kiesweg ab. Dieser führt über eine Wiese bergauf zurück zum Parkplatz am Gasthof „Zum Eibenwald“. Leichte Wanderung.

Einkehren: Gasthof „Zum Eibenwald“, Gut Moosmühle mit Hofladen und Café, Gastronomie Wessobrunn und Peißenberg.

2. Atemberaubender Ausblick: Auf der Route zum Lenggrieser Geierstein-Gipfel erreichen Sie auch ein Gipfelkreuz

Mehr als vier Stunden sollten Sie schon einplanen. Die Geierstein-Route ist eher anspruchsvoll und 8,7 Kilometer lang. © StepMap/Volk-Verlag

Als Startpunkt eignet sich bei dieser Route der Parkplatz des Familienbads Isarwelle. Sie gehen die Goethestraße vorbei am Bad, Richtung Süden und Schloss Hohenburg. Sie wandern jetzt einen Kiesweg entlang und überqueren eine kleine Brücke. Es geht weiter auf dem Oberreiterweg.

Biegen Sie rechts ab in den Ludwig-Thoma-Weg. Er wird zu einem Forstweg. An der Dreiecksgabelung folgen Sie dem gelben Pfeil nach rechts. Sie erreichen nach 20 Minuten den Schlossweiher. Nördlich des Weihers folgen Sie einem steilen, steinigen Weg und später den rot-weiß-roten Hinweisen.

Es geht bergauf. Achten Sie auf Ihr eigenes Tempo. Genießen Sie zwischendurch die Aussicht. Nach etwa einer halben Stunde sollte der Felsgrat Markeck erreicht sein. Hier stehen zwei Bänke. Eine kurze Pause? Ist hier sicher nicht verkehrt.

Es geht weiter auf einen breiten Grat. Achten Sie auf die Markierungen. So gelangen Sie auf den Gipfel des Geiersteins bei 1491 Metern. Hier wäre eine Brotzeitpause angemessen, knapp nach der Hälfte des Pfades.

So sieht das Gipfelglück vom Geierstein aus. © Ursula Weber

Gehen Sie nun weiter Richtung Fockenstein ostwärts, erst rechts am Grat des Gipfels entlang. Dann senkt sich der Weg nach Norden. Ein steiniger Wiesenhang folgt. Durch einen luftigen Wald erreichen Sie eine Kreuzung. Wer sich noch fit genug fühlt, kann nun noch weitere Gipfel nach Nord und Ost erklimmen.

Linkerhand liegt der Rückweg zum Entspannungsbad. Nach einer Lichtung laufen Sie etwa eine Stunde abwärts ins Tal. An einer weiteren Kreuzung laufen Sie links am Forstweg entlang und sind wieder am Ausgangspunkt.

791 Höhenmeter, Start am Bad Lenggries, Goethestraße 22 a

3. Die Gmunder Jagerschlacht-Tour: Hier wandern Sie vorbei an historischen Fabriken, alten Mühlen und Sägewerken

Einen halben Tag sollten Wanderer für diese Tour mitbringen. Sie führt an entlegenen Weilern der Mangfall vorbei. © StepMap/Volk-Verlag

Packen Sie eine Brotzeit ein. Denn auf dieser Tour gibt es wenige Einkehrmöglichkeiten. Als Startpunkt bietet sich der Gmunder Volksfestplatz an. Nun nehmen Sie die Seestraße nach Norden, vorbei am historischen Jagerhaus, heute ein Museum. Danach überqueren Sie die Brücke und biegen in die Mangfallstraße ein. Bald sollten Sie die Büttenpapierfabrik sehen und danach die Papierfabrik Louisenthal. Noch vor den Fabriken biegen Sie links ab und an der kleinen Grotte vorbei.

Früher Tatort, heute Heimatmuseum: das „Jagerhaus“. © Ursula Weber

Nehmen Sie nun den Neumüllerweg rechts nach Norden. Jetzt sollten Sie einen guten Blick über die Fabrikanlagen haben. Gehen Sie weiter und biegen bald links in Richtung Rainmühle ab. Nach dem letzten Gebäude zweigt rechts ein Forstweg ab, beschildert mit „Thalmühl.“ Es geht Richtung Mangfall und an der Mangfall entlang. Es folgt ein Dammweg, dann eine Kiesstraße. Sie führen zum Sägewerk von Thalmühl. An der nächsten Brücke biegen Sie rechts ab und überqueren sie.

Es geht den Hang des Mangfalltals hinauf. Der Weg kann etwas abenteuerlich aussehen. Nach 20 Minuten stehen Sie an den Gehöften von Schmerold. Vor den Gärten rechts, bei der kleinen Scheune links nach Süden. Sie sollten auf eine Teerstraße treffen. Dieser folgen Sie links in die Senke.

Auf der Strecke entdecken Sie solche Postkartenmotive. © Ursula Weber

Auf einer Teerstraße geht es jetzt etwa 45 Minuten bergauf, südöstlich Richtung Weiler Grund. Auf der Straße erreichen Sie die Gehöfte von Waldhof. Folgen Sie dem Wegweiser Richtung Ostin nach rechts. Nach einem Wäldchen und einer Allee sehen Sie den Hof Mayer in der Eck, den höchsten Punkt der Route. Wählen Sie die Straße rechts zu den Häusern von „Hinter-Eck“. Wandern Sie westwärts. Weiter nach Gmund. Der Ausblick wird nun immer besser, hinauf zum Osterberg, vorbei am Bergfriedhof von Gmund, sowie an der Erlöserkirche. Bald müssten Sie das Jagerhaus vom Anfang sehen.

Die Jagerschlacht-Tour ist mittelschwer und dauert etwa dreieinhalb Stunden, 13,3 Kilometer, 229 Höhenmeter.

"Licht und Schatten gehören zusammen“: AZ-Interview mit Autorin Ursula Weber

© Wolfgang Kronwitter

AZ: Frau Weber, Sie schreiben seit neun Jahren Wanderbücher. Wie hat das alles angefangen?

URSULA WEBER: Ich war neugierig auf die Orte der Sagen.

Sie sind auch Religionspädagogin sowie Traurednerin.

Und Trauer-Rednerin. Mit der Ausbildung zur Journalistin hat alles begonnen. Zudem gebe ich gelegentlich Workshops in der Erwachsenenbildung.

Wie kommt es, dass Sie Trau- und Trauerrednerin sind?

Viele Leute, die mich als Traurednerin kennen, fragten mich bei Todesfällen in der Familie, ob ich die Rede bei der Trauerfeier halten könnte.

Ihr aktuelles Wanderbuch ist auch schaurig. Ungewöhnlich für das Genre.

Ich habe anfangs gezögert. Eigentlich war ich bislang immer die heitere Autorin, die Freude und ein positives Gefühl vermittelt. In diesem Buch sind teilweise finstere Geschichten dabei, das schon. Bei den Wanderungen habe ich umso mehr besonders schöne Touren ausgewählt, die nicht so stark besucht sind.

Also Geheimtipps.

Ich mag das Wort nicht. Das ist ja widersprüchlich. Wenn ich einen Geheimtipp veröffentliche, ist er ja nicht mehr geheim. Es ist ein Spagat, eine Gratwanderung! Einige Freunde sagten: Aber bitte nicht meinen Lieblingswanderweg veröffentlichen – und freuen sich zugleich auf neue Anregungen. Da musste ich schmunzeln.

Was ist Ihnen beim Thema Wandern wichtig?

Die Kostbarkeit, Schönheit und Zerbrechlichkeit der Natur. Und natürlich die Geschichten, die rund um die Pfade existieren.

Natur kann gefährlich sein.

Ich denke mir oft, wenn Leute mit ungeeigneten Schuhen durch die Gegend kraxeln: Wisst ihr denn, was ihr da tut? Deshalb habe ich bei manchen Wegen im Buch auch davor gewarnt, übermütig zu werden. Langsam machen, die Natur genießen, Grenzen respektieren.

Warum ist Ihnen das Schaudern so wichtig?

Schaurige und gruselige Geschichten liegen uns in den Genen. Vielleicht aus einem Selbsterhaltungstrieb heraus. Und sie sind einfach unterhaltsam, mit einem gebührenden Respekt und Abstand zu den Geschehnissen. Licht und Schatten gehören zusammen. Die Geschichten polarisieren, wie etwa die über den Wilderer Jennerwein, über den ich bei meinen Sagenspaziergängen am Schliersee erzähle.

Hat das alles mit der Winter-Dunkelheit am Alpen-Nordrand zu tun, wo Ihre Pfade entlangführen?

Interessanter Aspekt. Ich glaube schon. Manche Höfe liegen den ganzen Winter über im Schatten. Das kann die Menschen schon schwermütig machen. Es ist sprichwörtlich die Schattenseite. Aber es geht auch darum, sich mal heiter zu gruseln. Humor ist oft ein guter Schlüssel, um Schwermut zu verarbeiten.

Wie Halloween, die Abkehr vom schwermütigen Allerheiligen?

Ich glaube, dass Halloween ein wenig überstrapaziert wird. Aber ich habe zufällig entdeckt, dass es früher an Allerheiligen einen Bettelbrauch gab, ähnlich wie bei Halloween. Es ist ein vielschichtiger Umgang mit Dunkelheit und Tod. Und auf den Pfaden im Buch, mit den makabren Geschichten, ist man den Zyklen zwischen Leben und Tod näher.

Was ist eigentlich Ihr Lieblingspfad in Ihrem aktuellen Buch?

Ohne zu zögern würde ich sofort alle wieder begehen. Aber spontan fällt mir der Geierstein ein. Tolle Aussicht, mit Burgruine am Fuß des Bergs.