Gehalt: Das zahlt Münchens Krisen-Konzern Bayw

Der börsennotierte Handelskonzern aus München steckt in einer Krise: Die Schulden häufen sich, die Sanierung geht nur schleppend voran. Spiegelt sich der Krisenmodus auch in den Gehältern wider?

Ein Mähdrescher erntet Getreide auf einem Feld in der Region Odessa im Süden der Ukraine. Die Weizenernte in der Ukraine wird nach Angaben des Mischkonzerns Baywa schwächer als in den Vorjahren ausfallen. (zu dpa «Weizenernte in der Ukraine schwächer als in den Vorjahren») +++ dpa-Bildfunk +++

Die größte Krise in der Geschichte des Münchner Landwirtschaftskonzerns hält an: Der Baywa AG fehlen für ihr Gesamtsanierungsziel von vier Milliarden Euro noch etwa 2,7 Milliarden Euro, wie die am Donnerstag vorgestellten Zahlen des vierten Quartalsberichts 2025 zeigen.

Seit 2024 ist bekannt, wie schlecht es dem Konzern geht: Im besagten Jahr fuhr er einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro ein. Der Sanierungsplan sieht deshalb bis 2027 vor, 1300 Stellen beim Mutterkonzern zu streichen und 26 Niederlassungen zu schließen. Der Konzern ist gezwungenermaßen auf Sparkurs und muss sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Sieht es ähnlich düster auch auf den Gehaltsabrechnungen der Mitarbeiter aus? Die AZ hat es sich angesehen.

Ein Mähdrescher erntet Getreide auf einem Feld in der Region Odessa im Süden der Ukraine. Die Weizenernte in der Ukraine wird nach Angaben des Mischkonzerns Baywa schwächer als in den Vorjahren ausfallen. (zu dpa «Weizenernte in der Ukraine schwächer als in den Vorjahren») +++ dpa-Bildfunk +++ © - (Ukrinform)

Die Chefs: Wie turbulent es bei dem Erntevermarkter zugeht, macht sich unter anderem an der Führungsebene bemerkbar. Erst im Januar entließ die Baywa nach nicht einmal einem Jahr den Vorstandschef Frank Hiller wegen „strategischer Differenzen“. Dessen Aufgaben übernimmt nun ein dreiköpfiges Team: Michael Baur ist der Chief Restructuring Officer (CRO), der die Entwicklung und Umsetzung aller Restrukturierungsmaßnahmen verantwortet. Matthias J. Rapp ist der Finanzvorstand und Marlen Wienert kümmert sich um die Bereiche Agrar und Wärme.

Die jüngsten öffentlichen Zahlen gehen aus dem Geschäftsbericht 2024 hervor. Insgesamt erhielten alle aktiven Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2024 neun Millionen Euro.

1,7 Millionen Euro Abfindung für Ex-CEO Pöllinger

CRO Michael Baur zählt nicht dazu, da seine Vorstandstätigkeit Bestandteil eines Vertrags mit der Firma AlixPartners ist. Sein Fix- und Erfolgshonorar für das Jahr 2024 belief sich auf 350.000 Euro.

Marlen Wienert, das einzige Vorstandsmitglied aus 2024, das auch heute noch zur Konzernspitze gehört, verdiente insgesamt 711.000 Euro. Dazu zählen ihr Jahresgrundgehalt von knapp 400.000 Euro und Tantiemen in Höhe von 168.000 Euro. 2024 war zudem noch Frank Hillers Vorgänger Marcus Pöllinger an der Spitze des Konzerns. Er erhielt insgesamt rund drei Millionen Euro. Den Löwenanteil machte seine Abfindung in Höhe von 1,7 Millionen Euro aus. Sein Jahresgrundgehalt betrug 816.000 Euro. Als variable Vergütung für die Erfüllung von Unternehmenszielen erhielt er nur 316.000 Euro aus den Vorjahren.

488 Millionen Euro für die Mitarbeiter

Die Aufsichtsratmitglieder erhielten 2024 zwischen 56.000 Euro und rund 116.000 Euro. Die Arbeitnehmer: Der Geschäftsbericht 2024 zeigt, dass die Baywa für die Löhne ihrer Mitarbeiter etwa 488 Millionen Euro ausgab. Wie hoch die Gehälter für die verschiedenen Stellen sind, geht daraus jedoch nicht hervor. Aufschluss über die Gehälter liefert stattdessen das Online-Portal Kununu, auf dem Mitarbeiter ihren Verdienst angeben können. Daraus errechnet sich ein Durchschnittswert, der sich deutschlandweit vergleichen lässt.

Demnach zahlt die Baywa im deutschlandweiten Vergleich mit vielen Berufen einen nur leicht überdurchschnittlichen Lohn, teilweise sogar weniger als den Durchschnitt ( siehe Tabelle ). Ein Sachbearbeiter etwa verdient bei der Baywa im Schnitt 38.200 Euro, für die Branche üblich sind im bundesweiten Vergleich durchschnittlich 42.100 Euro.

Fehlende Gehaltserhöhungen und -einbußen

Mitarbeiter berichten auf der Plattform Kununu teils von fehlenden Gehaltserhöhungen und sogar -einbußen sowie einem gekürzten Weihnachtsgeld. Letzteres bestätigt Verdi auf Nachfrage der AZ. Die Baywa AG hatte mit der Gewerkschaft einen hauseigenen Tarifvertrag, der 2023 jedoch ausgelaufen ist und bislang nicht erneuert wurde. Auf ihrer Webseite nennt die Aktiengesellschaft mehrere finanzielle Vorteile: eine betriebliche Altersversorgung, das vergünstigte Job-Ticket sowie Rabatte auf bestimmte Waren aus dem gesamten Baywa-Sortiment. Auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld listet Baywa nach wie vor als Bonus auf.

Jahresgehälter in der Leitung:

Berufsbezeichnung Jahresgehalt in Euro Durchschnitt in Deutschland (DiD) in Euro Vertriebsleiter 77.100 82.300 Teamleiter 73.100 63.300 Projektmanager 68.800 62.200

Jahresgehälter im Vertrieb und Außendienst:

Berufsbezeichnung Jahresgehalt in Euro Durchschnitt in Deutschland (DiD) in Euro Außendienstmitarbeiter 53.000 52.600 Vertriebsmitarbeiter 47.500 51.200 Sachbearbeiter Vertriebsinnendienst 39.700 41.500 Verkäufer 38.500 30.300

Jahresgehälter in Verwaltung, Technik und Logistik: