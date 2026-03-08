Wer bei einer Bank arbeitet, verdient das große Geld. Aber trifft das auch auf Stadtsparkassen zu? Die AZ zeigt die Gehälter auf – und welche finanziellen Vorteile es für die Mitarbeiter der Stadtsparkasse München noch gibt.

Die Hauptstelle der Stadtsparkasse in München. Diese ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, der Träger ist die Stadt München.

Jeder Münchner kennt sie, viele haben dort sogar ein Konto: Die Rede ist von der Stadtsparkasse München, die größte Sparkasse in Bayern und die viertgrößte in ganz Deutschland. Das zeigt sich sowohl im Stadtbild durch die 44 Filialen und 45 Selbstbedienungs-Filialen im Stadtgebiet als auch durch ein Jahresergebnis von 48 Millionen Euro im Jahr 2024.

Die Bank, die es seit 1884 gibt, schreibt auf ihrer Webseite, dass bei ihr eine "unterstützende und produktive Arbeitsumgebung" im Mittelpunkt stünde. Wird das auch von einem hohen Gehalt flankiert? Die AZ schlüsselt es in ihrem neuen Serien-Teil auf.

Die Chefs:

Laut dem Finanzdaten- und Beteiligungsbericht 2025 der Stadt München erhielten die Mitglieder des Sparkassen-Vorstands insgesamt rund 2,5 Millionen Euro, wovon 436.000 Euro Prämienbestandteile sind. Mitglieder waren Ralf Fleischer, der bis Ende April Vorsitzender war, sein Nachfolger Bernd Hochberger sowie Stefan Hattenkofer und Sabine Schölzel. Hattenkofer ist inzwischen stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Jan Mersmann als neues Vorstandsmitglied hinzugekommen. Einzelne Gehälter werden für den Vorstand in dem Bericht nicht ausgewiesen.

Bernd Hochberger ist der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse München. Der Vorstand erhielt für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. © Stadtsparkasse München

Die Arbeitnehmer:

Der Finanzdaten- und Beteiligungsbericht zeigt, dass für die rund 2300 Mitarbeitenden etwa 214 Millionen Euro an Kosten anfallen. Wie viel die Mitarbeiter im Einzelnen verdienen, verrät ein Blick in den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst für den Bereich Sparkassen (TVöD-S). Weil der aber nur die Entgeltgruppen ohne die dazugehörigen Berufsbezeichnungen angibt, teilt die Stadtsparkasse München auf Nachfrage der AZ mit, welche Stellen in welche Gruppe fallen (siehe Tabelle).

Neben dem regulären Verdienst haben Beschäftigte bei Sparkassen den Anspruch auf eine sogenannte Sparkassensonderzahlung, insofern sie am 1. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres in einem Arbeitsverhältnis stehen. Der garantierte Anteil beträgt 74,77 Prozent eines Monatstabellenentgelts, der variable Anteil ist leistungs- und erfolgsabhängig – und je nach Sparkasse unterschiedlich. Laut dem Netzwerk KommunalForum liegt der bei größeren Sparkassen bei zwei bis 2,4 Monatsgehältern.

Ein Bankmitarbeiter berät einen Kunden (Symbolbild). Wer als Kundenberater bei der Stadtsparkasse München einsteigt, bekommt ein monatliches Grundentgelt von etwa 3200 Euro brutto. © IMAGO/Zoonar.com/Audtakorn Sutarmjam

Außerdem gehören zu den finanziellen Vorteilen Sonderkonditionen für Kredite und Konten, 40 Euro vermögenswirksame Leistungen pro Monat, um damit in einen Fondssparplan oder in die Kredittilgung einzuzahlen, sowie eine Betriebsrente. Letzteres meint zum einen die verpflichtende Zusatzversorgung, in die der Arbeitgeber 7,75 Prozent des Gehalts für eine spätere Rente einzahlt, sowie eine freiwillige Entgeltumwandlung. Die Stadtsparkasse zahlt hier einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent auf das umgewandelte Gehalt.

Laut Sparkasse könne zudem bei "dauerhafter, überdurchschnittlicher Leistung eine individuell leistungsbezogene Vergütungskomponente bezahlt werden".

Monatsgehälter in der Sparkasse München: