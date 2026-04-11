Gehälter bei Check24: Top-Verdienst oder Durchschnitt?
Wenn es sowas wie ein deutsches Google gibt, dann ist es Check24. Kein Internetunternehmen hat in der Bundesrepublik solch eine Marktmacht wie das Vergleichsportal. Bei den Google-Suchen hat es seine Konkurrenten Verivox und Holidaycheck weit abgehängt.
Mit Aktionen wie den kostenlosen Trikots für die EM 2024 sowie mit quietschbunten Fernsehspots macht das Unternehmen aggressiv auf sich aufmerksam. Das lässt es sich auch einiges kosten: In den vergangenen Jahren soll es laut der Datenfirma Nielsen rund eine Milliarde Euro in die TV-Spots gesteckt haben – weitaus mehr als andere Netz-Unternehmen wie Shopping-Riese Amazon oder das Jobportal Stepstone.
Investiert die Firma mit Sitz an der Donnersbergerbrücke auch so viel in die eigenen Mitarbeiter? Um das zu beantworten, hat die AZ die Check24-Gehälter gecheckt.
Die Check24-Chefs halten ihre Gehälter geheim
Die Gründer und Geschäftsführer Henrich Blase und Eckhard Juls halten sich gerne bedeckt. Es liegen von ihnen nicht nur keine öffentlichen Fotos vor, sondern auch keine Informationen darüber, wie viel sie verdienen. Weil Check24 keine Aktiengesellschaft ist, muss es in seinem Geschäftsbericht auch keine Zahlen zu den Verdiensten der Chef-Etage veröffentlichen.
Doch auch über die restlichen Kennzahlen legt das Unternehmen den Mantel des Schweigens: Es zahlt regelmäßig Strafgebühren, anstelle die verpflichtenden Geschäftsberichte im Handelsregister zu veröffentlichen.
Streng genommen handelt es sich bei dem Vergleichsportal auch nicht um eine große Firma, sondern um ein Netzwerk aus GmbHs. Rund 90 Unternehmen verantworten nahezu eigenständig die Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Dass die Gründer jedenfalls nicht am Hungertuch nagen, lässt ihr Vermögen erahnen: Laut "Manager Magazin" sollen sie über 4,5 Milliarden Euro verfügen.
In diesen Jobs zahlt Check24 unterdurchschnittlich
Check24 schreibt auf der eigenen Webseite, dass "600 geschulte Mitarbeiter" täglich daran arbeiten, beim Sparen zu helfen. Insgesamt sollen es über 1000 sein, wie aus Medienberichten hervorgeht. Da das Vergleichsportal schon um die Anzahl der Beschäftigten so ein Geheimnis macht, verwundert es nicht, dass es auch keine Angaben zu den Gehältern macht.
Auf der Online-Plattform Kununu können das die Mitarbeiter jedoch einfach selbst tun. Daraus lässt sich jeweils ein Durchschnitt für verschiedene Stellen berechnen, den man mit dem bundesweiten Mittel vergleichen kann. Für die Beratungs-Sparte (siehe Tabelle) ergeben sich daraus ernüchternde Zahlen: Check24 zahlt in vielen Jobs leicht unterdurchschnittlich.
In der Softwareentwicklung verdienen die Mitarbeiter zwar oft über dem Schnitt, aber nicht immer: Ein Datenwissenschaftler erhält im Schnitt rund 5500 Euro weniger als im Bundesvergleich.
Zu den finanziellen Vorteilen bei Check24 gehören Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, die vollumfängliche Bezahlung des Jobtickets sowie variable Gehaltsanteile mit der Möglichkeit, "die Gesamtvergütung bei exzellenter Leistung signifikant zu erhöhen", wie es auf der Karriere-Seite heißt.
Jahresgehälter in der Softwareentwicklung:
|Berufsbezeichnung
|Jahresgehalt in Euro
|Durchschnitt in Deutschland in Euro
|Frontend-Entwickler
|63.300
|52.100
|Software-Entwickler
|62.000
|60.700
|Data Scientist
|61.900
|67.500
|Android-Entwickler
|61.400
|60.900
|IT-Systemadministrator
|58.100
|51.300
|iOS-Entwickler
|57.000
|61.200
|PHP-Entwickler
|56.800
|51.300
Jahresgehälter in der Beratung:
|Berufsbezeichnung
|Jahresgehalt in Euro
|Durchschnitt in Deutschland in Euro
|Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen
|50.900
|50.200
|Recruiter
|46.900
|47.500
|Kreditberater
|45.000
|43.300
|Sachbearbeiter
|38.400
|42.100
|Kundenberater
|36.700
|38.300
|Customer Service Manager
|35.400
|41.000
|Reiseberater
|34.800
|35.300
Jahresgehälter im strategischen Management und in der betriebliche Unterstützung:
|Berufsbezeichnung
|Jahresgehalt in Euro
|Durchschnitt in Deutschland in Euro
|Teamleiter
|62.000
|63.400
|Produktmanager
|57.000
|65.300
|Controller
|56.800
|59.600
|HR-Manager
|55.100
|56.200
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