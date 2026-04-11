Gehälter bei Check24: Top-Verdienst oder Durchschnitt?

Deutschlands größtes Vergleichsportal hat seinen Sitz in München bei der Donnersbergerbrücke. Aber wie gut zahlt es im Bundesvergleich? Die AZ hat sich die Gehälter angesehen. Das Ergebnis: abhängig von der Sparte.

Mitarbeiter sitzen in der Zentrale des Vergleichsportals Check24 in München an ihren Schreibtischen hinter einer Glasscheibe. Ein Kundenberater verdient im Schnitt 36.700 Euro im Jahr.

Wenn es sowas wie ein deutsches Google gibt, dann ist es Check24. Kein Internetunternehmen hat in der Bundesrepublik solch eine Marktmacht wie das Vergleichsportal. Bei den Google-Suchen hat es seine Konkurrenten Verivox und Holidaycheck weit abgehängt.

Mit Aktionen wie den kostenlosen Trikots für die EM 2024 sowie mit quietschbunten Fernsehspots macht das Unternehmen aggressiv auf sich aufmerksam. Das lässt es sich auch einiges kosten: In den vergangenen Jahren soll es laut der Datenfirma Nielsen rund eine Milliarde Euro in die TV-Spots gesteckt haben – weitaus mehr als andere Netz-Unternehmen wie Shopping-Riese Amazon oder das Jobportal Stepstone.

Investiert die Firma mit Sitz an der Donnersbergerbrücke auch so viel in die eigenen Mitarbeiter? Um das zu beantworten, hat die AZ die Check24-Gehälter gecheckt.

Die Check24-Chefs halten ihre Gehälter geheim

Die Gründer und Geschäftsführer Henrich Blase und Eckhard Juls halten sich gerne bedeckt. Es liegen von ihnen nicht nur keine öffentlichen Fotos vor, sondern auch keine Informationen darüber, wie viel sie verdienen. Weil Check24 keine Aktiengesellschaft ist, muss es in seinem Geschäftsbericht auch keine Zahlen zu den Verdiensten der Chef-Etage veröffentlichen.

Doch auch über die restlichen Kennzahlen legt das Unternehmen den Mantel des Schweigens: Es zahlt regelmäßig Strafgebühren, anstelle die verpflichtenden Geschäftsberichte im Handelsregister zu veröffentlichen.

Ein deutscher Fan mit einem Trikot von Check24. Das Vergleichsportal hat anlässlich zur EM im Jahr 2024 Trikos verschenkt, um für sich Werbung zu machen. © IMAGO/Noah Wedel (www.imago-images.de)

Streng genommen handelt es sich bei dem Vergleichsportal auch nicht um eine große Firma, sondern um ein Netzwerk aus GmbHs. Rund 90 Unternehmen verantworten nahezu eigenständig die Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Dass die Gründer jedenfalls nicht am Hungertuch nagen, lässt ihr Vermögen erahnen: Laut "Manager Magazin" sollen sie über 4,5 Milliarden Euro verfügen.

In diesen Jobs zahlt Check24 unterdurchschnittlich

Check24 schreibt auf der eigenen Webseite, dass "600 geschulte Mitarbeiter" täglich daran arbeiten, beim Sparen zu helfen. Insgesamt sollen es über 1000 sein, wie aus Medienberichten hervorgeht. Da das Vergleichsportal schon um die Anzahl der Beschäftigten so ein Geheimnis macht, verwundert es nicht, dass es auch keine Angaben zu den Gehältern macht.

Die Firmenzentrale liegt an der Donnersbergerbrücke. © IMAGO/Revierfoto (www.imago-images.de)

Auf der Online-Plattform Kununu können das die Mitarbeiter jedoch einfach selbst tun. Daraus lässt sich jeweils ein Durchschnitt für verschiedene Stellen berechnen, den man mit dem bundesweiten Mittel vergleichen kann. Für die Beratungs-Sparte (siehe Tabelle) ergeben sich daraus ernüchternde Zahlen: Check24 zahlt in vielen Jobs leicht unterdurchschnittlich.

In der Softwareentwicklung verdienen die Mitarbeiter zwar oft über dem Schnitt, aber nicht immer: Ein Datenwissenschaftler erhält im Schnitt rund 5500 Euro weniger als im Bundesvergleich.

Auf einem Smartphone ist die Website des Preisvergleichsportals Check24 geöffnet. Das Unternehmen hat in der Branche eine enorme Marktmacht und liegt weit vor dem Konkurrenten Verivox. © IMAGO/Hanno Bode (www.imago-images.de)

Zu den finanziellen Vorteilen bei Check24 gehören Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, die vollumfängliche Bezahlung des Jobtickets sowie variable Gehaltsanteile mit der Möglichkeit, "die Gesamtvergütung bei exzellenter Leistung signifikant zu erhöhen", wie es auf der Karriere-Seite heißt.

Jahresgehälter in der Softwareentwicklung:

Berufsbezeichnung Jahresgehalt in Euro Durchschnitt in Deutschland in Euro Frontend-Entwickler 63.300 52.100 Software-Entwickler 62.000 60.700 Data Scientist 61.900 67.500 Android-Entwickler 61.400 60.900 IT-Systemadministrator 58.100 51.300 iOS-Entwickler 57.000 61.200 PHP-Entwickler 56.800 51.300

Jahresgehälter in der Beratung:

Berufsbezeichnung Jahresgehalt in Euro Durchschnitt in Deutschland in Euro Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen 50.900 50.200 Recruiter 46.900 47.500 Kreditberater 45.000 43.300 Sachbearbeiter 38.400 42.100 Kundenberater 36.700 38.300 Customer Service Manager 35.400 41.000 Reiseberater 34.800 35.300

Jahresgehälter im strategischen Management und in der betriebliche Unterstützung: