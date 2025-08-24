AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • "Geh weg!" Stadtspaziergänger Sigi Müller erfindet den Münchner Gehweg neu

"Geh weg!" Stadtspaziergänger Sigi Müller erfindet den Münchner Gehweg neu

Sigi Müller, der Stadtspaziergänger, beleuchtet die Herausforderungen Münchens Gehwege. Zwischen Radfahrern, E-Scootern und Baustellen kämpft er für mehr Platz und Sicherheit für Fußgänger. Ein Plädoyer für eine bessere Stadtgestaltung!
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Liebherr-, Ecke Zweibrückenstraße: Ein Radlweg hinterm Grünstreifen, allerdings in Gegenrichtung. So bleibt der zugeparkte Gehweg für den Radler die einzige Lösung.
Liebherr-, Ecke Zweibrückenstraße: Ein Radlweg hinterm Grünstreifen, allerdings in Gegenrichtung. So bleibt der zugeparkte Gehweg für den Radler die einzige Lösung. © Sigi Müller
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Klar, Radler sind auf dem Gehweg irgendwie auch zu Fuß, sitzen halt dabei. E-Scooter-Fahrer sind gerne zu zweit, zu dritt auf einem Gefährt am Gehweg unterwegs. Ebenso wie die Autos, deren Fahrer ja nur kurz auf dem Gehweg halten, um eben was zu erledigen – in der Apotheke oder der Bäckerei. Ja, und Baustellen schränken den Platz oft zusätzlich ein. Auf keiner der Baustellen, die ich auf den Gehwegen fotografiert habe, wurde übrigens gearbeitet. An einem Werktag-Nachmittag....

Chaos: Baustellensperren und Lastenradl – da wird’s eng.
Chaos: Baustellensperren und Lastenradl – da wird’s eng. © Sigi Müller

Ich sitze gerne in einem Café in der Zweibrückenstraße, und da gibt es eine Fußgängerampel. Gilt bei Rot für alle Fahrzeuge. Oft, wenn sich einige Radler daran halten, werden sie, da sie ja den Radlweg blockieren, von den nachkommenden Radlern umfahren.

Hier ist’s besonders kuschelig: eine Tunnellösung in Haidhausen
Hier ist’s besonders kuschelig: eine Tunnellösung in Haidhausen © Sigi Müller

Man weicht im Konvoi auf den Gehweg aus und fährt später wieder zurück auf den Radlweg. Das geschieht so schnell, dass die Fußgänger oft ihre Not haben, das Ganze unbeschadet zu überstehen.

In der Zweibrückenstraße: Hier wird’s schwierig.
In der Zweibrückenstraße: Hier wird’s schwierig. © Sigi Müller

Als ich ein Foto von abgestellten Radln und Rollern auf dem Gehweg fotografieren wollte, fuhr mir ein Radler ins Bild, der flott auf den Gehweg einbog. Neben dem Grünstreifen wäre ein Radweg gewesen, aber leider in der falschen Richtung, so blieb nur der Gehweg. Versteht man, oder? Ein Stück weiter ein Auto mitten auf dem Gehweg. Klar, verstehen wir alle, was bleibt einem übrig, wenn man kurz was besorgen will. Der Gehweg ist ja schließlich Zuflucht für alle.

Radl, Lastenrad, Gerüst – da bleibt kaum mehr Platz am Gehweg.
Radl, Lastenrad, Gerüst – da bleibt kaum mehr Platz am Gehweg. © Sigi Müller

Vor zwei Jahren zeigte der Künstler Jan Kamensky seine Video-Utopien "München ohne Auto". Alle Autos (komischerweise nur SUVs) stiegen in den Himmel. Rundherum wurde es grün und 1,6 Millionen Menschen saßen auf Bänken zwischen Bäumen und Blumen. Unversorgt und unbeweglich. Schon schräg.

Probleme mit den Augen? Rechts sind Roller-Stellplätze...
Probleme mit den Augen? Rechts sind Roller-Stellplätze... © Sigi Müller

Mich hat das zu einem Foto animiert: "Münchens Gehwege ohne Autos, Fahrräder, Roller und was man noch alles hier fahren oder abstellen kann." Eine schöne Vorstellung, bei deren Umsetzung mir Vanessa, Lena und meine Hündin Shana halfen. Auch eine Utopie, weil man, wie ich finde, die lange Leine schon viel zu lange, viel zu lang lässt und einigen Gruppen suggeriert, dass sie machen können, was sie wollen. Diese Gruppen bitte ich, doch mitten im Wort Gehweg, die Leertaste zu drücken. Das wäre meine Idee.
Geh weg!

So schön unbeschwert könnte es sein auf den Gehwegen – so wie hier mit Vanessa, Lena und Hündin Shana.
So schön unbeschwert könnte es sein auf den Gehwegen – so wie hier mit Vanessa, Lena und Hündin Shana. © Sigi Müller


In diesem Sinne eine schöne Woche
Ihr
Sigi Müller

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.