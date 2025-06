Gegen den Trend in Bayern: In München wird wieder mehr geheiratet

Im Vergleich zu Bayern, wo 2024 weniger Paare geheiratet haben als noch im Vorjahr, erfreut sich die Eheschließung in München weiterhin großer Beliebtheit, mit leicht gestiegenen Zahlen.

In München wurde 2024 wieder mehr geheiratet als noch in den beiden Vorjahren. 4602 Eheschließungen fanden im vergangenen Jahr in der bayerischen Landeshauptstadt statt und damit 31 mehr als noch im Jahr 2023. 2022 gaben sich in München 4536 Paare das Ja-Wort.

Die meisten Hochzeiten fanden letztes Jahr im Juli statt. Besonders beliebt bei Hochzeiten sind auch Tage mit einer Schnapszahl wie in diesem Jahr der 05.05.2025 oder der 25.05. 2025. An solchen Terminen sind die Münchner Standesämter immer ausgebucht. Dies gilt auch für Brückenfreitage.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Heiraten in München: Einige Termine sind besonders beliebt

Der Februar ist bei Trauungen weniger beliebt, Ausnahme macht hier aber – wenig verwunderlich – der Valentinstag am 14. Februar, auch hier melden die Standesämter volle Terminkalender.

Auch in den Ferien wird viel geheiratet, besonders häufig geben sich in diesen Zeiträumen Lehrer und Lehrerinnen das Ja-Wort.

Die häufigsten Eheschließungen in München finden im Standesamt in der Ruppertstraße statt.

In Bayern sind 2024 die Eheschließungen zurückgegangen

Im Vergleich zu München wurde in Bayern im vergangenen Jahr weniger geheiratet als noch im Jahr 2023. 58.693 Paare (München mit eingeschlossen) traten 2024 im Freistaat vor die Standesbeamten, im Vergleich zu 2023 ein Rückgang von 3,1 Prozent.

Besonders beliebt bei Eheschließungen war in Bayern der 24. Mai 2024, ein Freitag. Generell erfreut sich der Freitag bei Trauungen sehr großer Beliebtheit, gefolgt vom Samstag. Während in München im Juli am häufigsten geheiratet wurde, ist bayernweit der Mai der beliebteste Monat bei Hochzeiten.