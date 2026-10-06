Ein Autofahrer verliert am Steuer die Kontrolle und prallt mit seinem Wagen gegen eine Betonwand. Trotz Reanimation stirbt er später im Krankenhaus.

Der über 80 Jahre alte Mann aus Harlaching wollte am Montagabend seinen Wagen in der Tiefgarage des Wohnanwesens in der Geiselgasteigstraße parken. Dabei kam es zu dem verhängnisvollen Unfall.

Der BMW beschleunigt plötzlich stark

Der Rentner steuerte nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr in seinem BMW 525i die Zufahrt zu der Tiefgarage an. Im Untergrund der Wohnanlage heulte der Motor des BMW plötzlich auf. Der Wagen beschleunigte stark und raste ungebremst gegen eine Betonwand. Auslöser des Unfalls war nach Informationen des Polizeipräsidiums ein plötzlich auftretender medizinischer Notfall beim Fahrer, eventuell verursacht durch eine Vorerkrankung. Unfallzeugen verständigten den Rettungsdienst.

Fahrer war nicht abgeschnallt

Der Fahrer hatte in der Tiefgarage den Sicherheitsgurt nicht mehr angelegt. Der Rentner wurde daher durch die Wucht des Aufpralls nach vorne auf das Lenkrad geschleudert. Sein Bein war im Wagen eingeklemmt. Der Fahrer war bewusstlos und nicht ansprechbar, als die Rettungskräfte eintrafen, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. Der Patient wurde durch die Feuerwehr über das Heck aus seinem Fahrzeug befreit.

Untersuchungen zur genauen Todesursache

Ein Notarzt versorgte den über 80-jährigen Münchner. Der BMW-Fahrer wurde anschließend unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus in die Notaufnahme gebracht. Dort starb der Mann wenig später. Unklar ist bisher, ob der Rentner an den Folgen der Unfallverletzungen starb oder an den Folgen des vorausgegangenen medizinischen Notfalls.

Der Bereich der Geiselgasteigstraße zwischen Theodolindenplatz und Lindenstraße war am Montagabend zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen, insbesondere zur genauen Todesursache des Fahrers, übernimmt die Verkehrspolizei.